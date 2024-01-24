Сестри Завальські на прем'єрі фільму: Анна у малиновому кардигані, Ангеліна – у сукні з оголеними плечами

Сестри Анна та Ангеліна Завальські з гурту "The Alibi Sisters" відвідали прем’єру біографічної драми "Ґолда" із Гелен Міррен у головній ролі, яка відбулася у національному центрі "Український Дім" у Києві.

Артистки з'явилися на івенті у яскравих образах. Анна була одягнена у кардиган в рубчик малинового кольору з V-подібним вирізом і чорну плісовану спідницю. Свій лук вона доповнила зеленою сумочкою через плече, перлинним намистом, ланцюжком із підвіскою і макіяжем із акцентом на чорних стрілках. Анна прийшла у супроводі свого чоловіка Дмитра Саратського.

Анна Завальська з чоловіком

Ангеліна обрала для своєї появи трикотажну сукню відтінку курної троянди з американською проймою, зверху якої одягла кофту такого самого кольору, оголивши плечі. Артистка зробила зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками, червоний манікюр і завершила лук довгими сережками.

Анна та Ангеліна Завальські

Про фільм:

1973 рік. "Війна судного дня" у розпалі. Єгипет, Сирія та Йорданія атакують Ізраїль, сподіваючись повернути собі втрачені території. Вирішити цей конфлікт має Ґолда Меїр – перша жінкана посаді прем'єр-міністра Ізраїлю. Тягар відповідальності за долю країни ще важчий тому, що за фасадом "залізної леді" Ґолда ховає один похмурий секрет.

В український прокат стрічка "Ґолда" вийде 25 січня, напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

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