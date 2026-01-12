ТСН у соціальних мережах

Сестри Дакота та Ель Феннінг прийшли на "Золотий глобус" у гламурних сукнях від відомих брендів

Сестри-акторки Дакота та Ель Феннінг відвідали церемонію вручення нагород «Золотий глобус», яка відбулася у Каліфорнії в США.

Юлія Каранковська
Дакота та Ель Феннінг

Дакота та Ель Феннінг / © Instagram Ель Феннінг

Для обох дівчат це був особливо чарівний вечір, адже Ель отримала номінацію на церемонії, а Дакота вийшла на сцену, щоб вручити нагороду. Для червоної доріжки сестри обрали вишукані гламурні сукні, які сяяли завдяки декору. І хоча образи обох були кардинально різними, вони однаково були дуже схожі і здавалися близнючками.

Молодша з сестер — Ель — обрала сріблясто-блакитну сукню від Gucci, виконану з унікальних маленьких леліток у вигляді квітів, яка ідеально підкреслювала її розкішну фігуру. Також вбрання мало глибоке декольте і прозорі бретельки. Шику образу додавали прикраси Cartier, зокрема масивне кольє з діамантами.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

А ось старша Дакота прийшла у класичній корсетній сукні від Vivienne Westwood зі стразами та драпуванням. Сукню також доповнювала одна бретелька і розріз на спідниці. Акторка доповнила образ прикрасами від Fred Leighton.

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

До речі, скоро сестри разом зіграють головні ролі у фільмі за мотивами бестселера Крістін Генни «Соловей», де також будуть сестрами. Історія розповідатиме історію життя і боротьби двох сестер у Франції під час Другої світової війни.

«Вона пообіцяла мені, що не командуватиме мною, — сказала Ель. — Це те, що вона пообіцяла… старша сестра. Ти не можеш! Ти повинна ставитися до мене, як до колеги-акторки».

