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Сфотографувалася з переможницею: Вікторія Апанасенко показала миле фото з "Міс Всесвіт-2022"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Сфотографувалася з переможницею: Вікторія Апанасенко показала миле фото з "Міс Всесвіт-2022"

Вікторія Апанасенко та Р'Боні Габріель / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Після конкурсу моделі продовжують підтримувати одна одну.

Представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", 28-річна Вікторія Апанасенко, поділилася в Instagram новим фото, на якому позувала разом із Р'Боні Габріель, яка стала переможницею у конкурсі.

Дівчата стояли поряд на тлі нічного міста. На Вікторії був елегантний блакитний костюм зы штанами та жакетом, а також біла футболка. Волосся українка зібрала у високий хвіст, зробила гарний макіяж зі стрілками, а також додала трохи гламуру образу за допомогою сережок з камінням. Р'Боні обрала чорну кофту, спідницю, а також яскраву шубу зі штучного хутра. Волосся модель уклала у великі локони.

У підписі до фото Вікторія привітала колегу із перемогою.

"Вітаю Р'Боні дуже пишаюся тобою!", — написала дівчина. "Дякую, дорогенька. Ти зірка", — відповіла Р'Боні у коментарі.

© instagram.com/crystal.viktoria
Фото: instagram.com/crystal.viktoria

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Дата публікації
Перегляди
572
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