Сфотографувалася з переможницею: Вікторія Апанасенко показала миле фото з "Міс Всесвіт-2022"

Після конкурсу моделі продовжують підтримувати одна одну.
Представниця України на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022", 28-річна Вікторія Апанасенко, поділилася в Instagram новим фото, на якому позувала разом із Р'Боні Габріель, яка стала переможницею у конкурсі.
Дівчата стояли поряд на тлі нічного міста. На Вікторії був елегантний блакитний костюм зы штанами та жакетом, а також біла футболка. Волосся українка зібрала у високий хвіст, зробила гарний макіяж зі стрілками, а також додала трохи гламуру образу за допомогою сережок з камінням. Р'Боні обрала чорну кофту, спідницю, а також яскраву шубу зі штучного хутра. Волосся модель уклала у великі локони.
У підписі до фото Вікторія привітала колегу із перемогою.
"Вітаю Р'Боні дуже пишаюся тобою!", — написала дівчина. "Дякую, дорогенька. Ти зірка", — відповіла Р'Боні у коментарі.
Читайте також:
- У синьо-жовтому образі: "Міс Україна Всесвіт-2022" продемонструвала ніжний патріотичний лук
- Пір'я, золото та підсвічування: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2022"
- "Міс Всесвіт-2022": які сукні одягли конкурсантки, що увійшли до топ-16