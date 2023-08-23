Сфотографували з дівчиною: сина Елізабет Герлі папараці заскочили на пляжі в Італії

21-річного сина Елізабет Герлі — Деміана Герлі — сфотографували папараці під час відпочинку на пляжі.
Син акторки разом з дівчиною були зазнімковані на пляжі в Портофіно.
Деміан був у рожевій сорочці з розстебнутими верхніми ґудзиками та блакитними шортами. Він був у сонцезахисних окулярах. З розпущеним довгим волоссям, а в нього на шиї висів великий хрест. На плечі хлопець ніс велику сумку.
Син Елізабет Герлі іноді виходить із нею у світське суспільство. Наприклад, у блакитному піджаку на голе тіло хлопець прийшов на вечірку у курортному іспанському місті Пальма-де-Майорка.
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