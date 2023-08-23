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Сфотографували з дівчиною: сина Елізабет Герлі папараці заскочили на пляжі в Італії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Сфотографували з дівчиною: сина Елізабет Герлі папараці заскочили на пляжі в Італії

Деміан Герлі / Фото: Getty Images

21-річного сина Елізабет Герлі — Деміана Герлі — сфотографували папараці під час відпочинку на пляжі.

Син акторки разом з дівчиною були зазнімковані на пляжі в Портофіно.

Деміан Герлі / © Getty Images
Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Деміан був у рожевій сорочці з розстебнутими верхніми ґудзиками та блакитними шортами. Він був у сонцезахисних окулярах. З розпущеним довгим волоссям, а в нього на шиї висів великий хрест. На плечі хлопець ніс велику сумку.

Деміан Герлі / © Getty Images
Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Син Елізабет Герлі іноді виходить із нею у світське суспільство. Наприклад, у блакитному піджаку на голе тіло хлопець прийшов на вечірку у курортному іспанському місті Пальма-де-Майорка.

Елізабет Герлі із сином Деміаном / © Getty Images
Елізабет Герлі із сином Деміаном / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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