Сфотографувалася у леопардовому бікіні: Кайлі Дженнер похизувалася пишним бюстом і пласким животом на відпочинку

Кайлі Дженнер

Реклама

Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram пікантне фото з відпустки у Греції.

Красуня розбурхала уяву фоловерів знімком, на якому вона млосно позувала у бікіні з леопардовим принтом із майбутньої колекції купальників Khy x Frankies. Однією рукою Джен відтягнула лямку стрингів, що додало її луку сексуальності.

Кайлі Дженнер

Зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим пишним бюстом. Вона мала красивий вигляд.

Реклама

Нагадаємо, Кайлі Дженнер у вінтажному вбранні з принтом polka dot від Ralph Lauren прогулялася Тосканою.