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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Сфотографувалася у леопардовому бікіні: Кайлі Дженнер похизувалася пишним бюстом і пласким животом на відпочинку

Зірка реаліті і бізнесвумен насолоджується відпусткою у сонячній Греції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram пікантне фото з відпустки у Греції.

Красуня розбурхала уяву фоловерів знімком, на якому вона млосно позувала у бікіні з леопардовим принтом із майбутньої колекції купальників Khy x Frankies. Однією рукою Джен відтягнула лямку стрингів, що додало її луку сексуальності.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим пишним бюстом. Вона мала красивий вигляд.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер у вінтажному вбранні з принтом polka dot від Ralph Lauren прогулялася Тосканою.

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