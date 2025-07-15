- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
Сфотографувалася у леопардовому бікіні: Кайлі Дженнер похизувалася пишним бюстом і пласким животом на відпочинку
Зірка реаліті і бізнесвумен насолоджується відпусткою у сонячній Греції.
Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram пікантне фото з відпустки у Греції.
Красуня розбурхала уяву фоловерів знімком, на якому вона млосно позувала у бікіні з леопардовим принтом із майбутньої колекції купальників Khy x Frankies. Однією рукою Джен відтягнула лямку стрингів, що додало її луку сексуальності.
Зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим пишним бюстом. Вона мала красивий вигляд.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер у вінтажному вбранні з принтом polka dot від Ralph Lauren прогулялася Тосканою.