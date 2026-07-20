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- Шоу-бізнес
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Шакіра яскраво виступила на Чемпіонаті світі з футболу у сукні від Roberto Cavalli
У неділю, 19 липня, у перерві фіналу Чемпіонату світу, зібрався дійсно зірковий склад, який включав Шакіру, Мадонну, BTS та Джастіна Бібера.
Під час 11-хвилинного виступу на стадіоні New York New Jersey Stadium особливо яскравим стала частина з виступом Шакіри.
Співачка з’явилася на полі в рожево-жовтій сукні від Roberto Cavalli, виконаній у оригінальному дизайні. Вбрання зірки було з галтером, вирізами по бокам, а також шнуруванням на декольте. Спідниця у сукні ж балу з торочкою — з безлічі тоненьких смужок тканини, що створювали об’єм та розкішно рухалися під час виступу співачки.
Також вбрання Шакіри було прикрашене стразами і лелітками, що розкішно сяяли.
Нагадаємо, що перемогла на Чемпіонаті світу Іспанія. Підтримати збірну своєї країни прилетіла до США у повному складі королівська родина — король Філіп, королева Летиція та дві їхні доньки Леонор і Софія.