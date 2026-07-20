ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Шакіра яскраво виступила на Чемпіонаті світі з футболу у сукні від Roberto Cavalli

У неділю, 19 липня, у перерві фіналу Чемпіонату світу, зібрався дійсно зірковий склад, який включав Шакіру, Мадонну, BTS та Джастіна Бібера.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Шакіра

Шакіра / © Getty Images

Під час 11-хвилинного виступу на стадіоні New York New Jersey Stadium особливо яскравим стала частина з виступом Шакіри.

Шакіра / © Getty Images

Шакіра / © Getty Images

Співачка з’явилася на полі в рожево-жовтій сукні від Roberto Cavalli, виконаній у оригінальному дизайні. Вбрання зірки було з галтером, вирізами по бокам, а також шнуруванням на декольте. Спідниця у сукні ж балу з торочкою — з безлічі тоненьких смужок тканини, що створювали об’єм та розкішно рухалися під час виступу співачки.

Шакіра / © Getty Images

Шакіра / © Getty Images

Також вбрання Шакіри було прикрашене стразами і лелітками, що розкішно сяяли.

Нагадаємо, що перемогла на Чемпіонаті світу Іспанія. Підтримати збірну своєї країни прилетіла до США у повному складі королівська родина — король Філіп, королева Летиція та дві їхні доньки Леонор і Софія.

Королівська родина зі збірною Іспанії / © Getty Images

Королівська родина зі збірною Іспанії / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie