Шакіра яскраво виступила на Чемпіонаті світі з футболу у сукні від Roberto Cavalli

Шакіра / © Getty Images

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Під час 11-хвилинного виступу на стадіоні New York New Jersey Stadium особливо яскравим стала частина з виступом Шакіри.

Шакіра / © Getty Images

Співачка з’явилася на полі в рожево-жовтій сукні від Roberto Cavalli, виконаній у оригінальному дизайні. Вбрання зірки було з галтером, вирізами по бокам, а також шнуруванням на декольте. Спідниця у сукні ж балу з торочкою — з безлічі тоненьких смужок тканини, що створювали об’єм та розкішно рухалися під час виступу співачки.

Шакіра / © Getty Images

Також вбрання Шакіри було прикрашене стразами і лелітками, що розкішно сяяли.

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Нагадаємо, що перемогла на Чемпіонаті світу Іспанія. Підтримати збірну своєї країни прилетіла до США у повному складі королівська родина — король Філіп, королева Летиція та дві їхні доньки Леонор і Софія.

Королівська родина зі збірною Іспанії / © Getty Images

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