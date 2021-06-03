Шакіра показала, як качає сідниці на тренуванні

44-річна співачка перебуває в приголомшливій фізичній формі.

Шакіра опублікувала на своїй сторінці в Instagram короткий ролик і показала, як качає сідниці, стоячи на спеціальному пуфі і піднімаючи ногу вгору і вбік. Одягнена співачка в білу футболку та лосини, а до її ноги прикріплена спеціальна штука, яка додає ваги. Кучеряве волосся співачки розпущене.

"The Kaiser — @theannakaiser змушує мене працювати, поки у мене не відвалиться нога!", — зазначає в підписі під фото зірка.

Також Шакіра опублікувала і фото зі своєю тренеркою, яка в короткому топі і обтислих лосинах хизується своєю фігурою.

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"Не можу повірити, що у цієї дівчинки народилася дитина кілька місяців тому!", — так підписала спільний знімок Шакіра.

У самої Шакіри, нагадаємо, підростає двоє синів: старший Мілан, йому 8 років і молодший Саша, йому 6 років. Їхнім батьком є коханий співачки, іспанський футболіст Жерар Піке.

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