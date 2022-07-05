Шакіра збирається судитися з Жераром Піке: що трапилося

На початку червня Шакіра офіційно підтвердила розрив стосунків із футболістом Жераром Піке, який є батьком її двох синів.
Повідомлялося, що 45-річна Шакіра та її громадянський чоловік 35-річний Жерар Піке розходяться після 11 років стосунків. Про це повідомила співачка, а виною цьому стали постійні зради спортсмена.
Видання Marca повідомляє, що тепер співачка має намір переїхати жити до Маямі, а для цього їй необхідно отримати дозвіл Піке на вивезення дітей. Повідомляється, що Жерар не хоче, щоб його діти виїжджали з Барселони, оскільки через напружений графік йому важко буде літати до США, щоб побачитися з синами – Міланом та Сашею. У Каталонії співачка жила лише через Піке, який є захисником футбольного клубу "Барселона".
Іспанські ЗМІ пишуть, що співачка та її адвокати готуються подати судовий позов із вимогою передати їй повну опіку над синами.
Нагадаємо, причиною розриву стосунків пари стали численні зради футболіста. Він закрутив роман із мамою свого 17-річного одноклубника Пабло Гаві, також Піке часто бачили у нічних клубах у супроводі інших жінок.
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