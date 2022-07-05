Шакіра збирається судитися з Жераром Піке: що трапилося

На початку червня Шакіра офіційно підтвердила розрив стосунків із футболістом Жераром Піке, який є батьком її двох синів.

Повідомлялося, що 45-річна Шакіра та її громадянський чоловік 35-річний Жерар Піке розходяться після 11 років стосунків. Про це повідомила співачка, а виною цьому стали постійні зради спортсмена.

Шакіра / Фото: Associated Press

Видання Marca повідомляє, що тепер співачка має намір переїхати жити до Маямі, а для цього їй необхідно отримати дозвіл Піке на вивезення дітей. Повідомляється, що Жерар не хоче, щоб його діти виїжджали з Барселони, оскільки через напружений графік йому важко буде літати до США, щоб побачитися з синами – Міланом та Сашею. У Каталонії співачка жила лише через Піке, який є захисником футбольного клубу "Барселона".

Іспанські ЗМІ пишуть, що співачка та її адвокати готуються подати судовий позов із вимогою передати їй повну опіку над синами.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: Getty Images

Нагадаємо, причиною розриву стосунків пари стали численні зради футболіста. Він закрутив роман із мамою свого 17-річного одноклубника Пабло Гаві, також Піке часто бачили у нічних клубах у супроводі інших жінок.

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