Шалені експерименти та музична експансія: гурт KAZKA презентував новий альбом

Гурт також анонсувала тур Україною та США.

Гурт KAZKA презентував свій новий альбом "KAZKA SVIT, Vol.1". У треклист увійшли як уже відомі сингли, так і музичні сюрпризи від артистів та їхніх друзів.

Гурт KAZKA/Пресслужба

"У цьому альбомі ми пішли на музичний експеримент і зібрали саундтреки, дуети та кавери. Усі вони різні за стилістикою та меседжами. Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже в такому стрімкому світі не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом. На обкладинці платівки ми вирішили використати наш новий логотип та емблему нашого метавсесвіту KAZKA SVIT. Для нас нова айдентика – це поєднання творчості, національного культурного коду та етнічних мотивів, закладених у нашій ДНК", – коментує солістка гурту Олександра Зарицька.

Олександра Зарицька/Пресслужба

Обкладинка алюбому гурту KAZKA/Пресслужба

На шанувальників гурту чекають саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: Таємниця Чарголосу", серіалу "Моя улюблена Страшко", фільмів "Кохання та блогери" та "Чорнобиль". А також чимало дуетів, зокрема, пісня "Зірочка", записана у дуеті з Тіною Кароль, "Поруч", виконана з ALEKSEEV, "Не своя" – дует з ROXOLANA та яскрава колаборація з автором більшості треків гурту, саундпродюсером RUNSTAR. До того ж у релізі є кілька несподіваних каверів на українські пісні та останній хіт гурту "М'ята", який понад півроку очолює українські чарти.

Гурт KAZKA/Пресслужба

KAZKA вже давно розширює свої кордони і будує унікальний світ, який розпочався з музичного проєкту, який перетворився на цілий всесвіт із впізнаваними персонажами, унікальним звучанням, магічними смислами, власним мерчем у колаборації з брендом Dream Team і навіть гастрономічними смаками. Сьогодні KAZKA SVIT – це набагато більше, ніж музика.

Олександра Зарицька/Пресслужба

"До речі, аналогів проєкту немає в жодній країні світу, тож ми пишаємося, що такий мультиформат вперше з'явився саме в Україні", – з гордістю каже продюсер гурту Юрій Нікітін.

Юрій Нікітін/Пресслужба

Одночасно з виходом нового альбому гурт відкриває продаж квитків на наймасштабніший за його 5-річну історію концертний тур "KAZKA.SVIT", який стартує у березні 2022 року серією концертів у містах США. А потім KAZKA повернеться до України та покаже своє шоу у всіх обласних центрах країни. Кульмінацією туру стане концерт у київському Палаці спорту, який відбудеться 24 травня. Як запевняє команда: "Це буде щось неймовірне!"

Гурт KAZKA/Пресслужба

Гурт KAZKA/Пресслужба

Гурт KAZKA/Пресслужба

Олександра Зарицька/Пресслужба

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