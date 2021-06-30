Шаніна Шейк в чорному бікіні похизувалася фігурою

30-річна австралійська модель Шаніна Шейк показала фото в купальнику.

Манекенниця, яка прославилася завдяки співпраці з брендом Victoria's Secret, який, нагадаємо, нещодавно розпустив всіх своїх "ангелів" поділилася фотографіями з відпочинку.

Шаніна одягла чорний бікіні із зав'язками на плавках, щоб трохи поніжитися на сонці біля басейну біля свого будинку в Лос-Анджелесі. Дівчина зробила селфі в дзеркалі у ванній кімнаті, показавши фігуру у всій красі.

Шаніна Шейк / Instagram Шанiни Шейк

Раніше Шаніна показувала знімки в леопардовому суцільному купальнику на тонких бретельках сидячи на підлозі в будинку. У підписі під фотографіями Шейк писала, що більше любить саме цільні купальники. Хоча, як бачимо, бікіні теж носить.

У своєму Instagram манекенниця також ділилася секретами своєї стрункої фігури. В одному з постів Шейк написала, що любить харчуватися вдома, займається пілатесом і робить лімфодренажний масаж. Результат, як бачите, є і він непоганий.

Шаніна Шейк / Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / Instagram Шанiни Шейк

Читайте також: Заправила спортивки в чоботи: модель Шаніна Шейк вийшла на прогулянку з собакою

Зірки в леопардових купальниках (11 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання