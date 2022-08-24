Шанувальники обурені: нова дівчина Жерара Піке станцювала перед камерою в самому бікіні під пісню Шакіри

У футболіста Жерара Піке нова дівчина, яка не дуже шанобливо ставиться до його колишньої та матері його дітей Шакіри, а то й відверто глузує з неї.

Це 23-річна Клара Чіа, яка, як з'ясувалося, познайомилася з Піке в одному з нічних клубів, де працювала офіціанткою, а тепер працює піарменеджеркою в одній із компаній Жерара.

Дівчина опублікувала в соцмережах відео, в якому танцює у бікіні під хіт Шакіри Te Felicito. Зараз сторінку дівчини закрито для користувачів, але Daily Mail встиг зберегти це відео та опублікував у себе на сайті.

А також перепостив у себе коментарі її підписників під відео:

"Це провокаційно і неповажно, і ви можете бачити, що тінь Шакіри лякає її...", "І наважилася поставити на відео пісню Шакіри", "Яка провокація і як низько впала ця жінка, щоб включити цю пісню. У твоєму віці це нормальне тіло. Коли в тебе будуть діти та вік Шакіри, побачиш, де ти, мила", "Оууу, як мило хтось намагається привернути увагу, я розумію… Має бути досить важко жити під тінню Шакіри, чи не так?" - пишуть вони.

Повідомляється, що Жерар та Клара зустрічаються вже кілька місяців. Вона студентка, яка також працює на нього в його офісі, організовуючи заходи. Вони нібито не афішують свій роман, але всі довкола знають, що насправді відбувається.

Кажуть, обліковий запис дівчини спеціально було видалено або закрито, щоб її фотографії не могла знайти преса. Також повідомляється, що Жерар і Шакіра домовилися не афішувати свої нові стосунки протягом року після розставання, але, схоже, нова пасія Піке з цим договором не погоджується.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: Associated Press

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