Шанувальники обурені: "Peloton не винен у тому, що Керрі не знає, як набирати 911"

Шанувальники обурені: "Peloton не винен у тому, що Керрі не знає, як набирати 911"

9 грудня на стримінговому сервісі HBO Max відбулася прем'єра серіалу "І просто так", продовження культового "Секс і місто".

Глядачі вже побачили перші дві серії, де показано, як від серцевого нападу помирає один із головних героїв – Містер Біг – чоловік Кері Бредшоу. Вона знаходить його лежачим у душовій після серцевого нападу, що трапився після того, як чоловік інтенсивно тренувався на домашньому велотренажері Peloton.

Глядачі, побачивши епізод, виразили свою лють діям Керрі, коли вона знайшла Біга, що впав на підлогу після серцевого нападу. Шанувальники шоу запитують, чому персонаж Сари Джессіки Паркер уклав його на бік, наполовину під душем, і цілує його замість того, щоб попередити служби екстреної допомоги і зателефонувати в 911, — пише Daily Mail.

Глядачі вважають, що якби Керрі відреагувала швидше і зателефонувала в службу екстреної допомоги, вона могла б врятувати життя Містеру Бігу, оскільки їхній пентгаус на 15-му поверсі знаходиться всього за вісім хвилин їзди від лікарні Ленокс-Гілл у Нью-Йорку. Сам Джон не міг зателефонувати в швидку через те, що випустив телефон у душі. А шанувальники серіалу здивовані, чому ж цього не зробила Керрі і чи можна було врятувати Біга?

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Видання Vulture.com звернулося за коментарем до кардіолога, який сказав: "Коли справа доходить до зупинки серця, для мозку рахунок йде на секунди. Ваш мозок може прожити до трьох хвилин без кисню. Що їй потрібно було зробити, то це те, що, коли він втратив свідомість і втратив пульс, їй потрібно було негайно почати серцево-легеневу реанімацію. Помацати пульс, викликати допомогу і почати компресію грудної клітки. Тому що ви можете абсолютно стимулювати приплив крові до мозку та інших життєво важливих органів за допомогою СЛР, і як тільки-но прийшла швидка допомога, вони могли негайно реанімувати його за допомогою ліків та дефібриляції. А вона просто сиділа там над ним".

Шанувальники в один голос кажуть: "Я кричав на екран", "Послухайте, Peloton не винен у тому, що Керрі не знає, як набирати 911 або робити масаж грудної клітки", "Я думав, що я єдиний, хто кричить 911 прямо на екран”.

Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот / Getty Images

Сценарист серіалу Майкл Патрік Кінг ще на етапі знімань розкрив ідею вбивства містера Біга, щоб надати шоу нового дихання, заявивши у Vanity Fair : "Ніхто не хотів повертатися, якщо шоу не збиралося бути іншим".

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