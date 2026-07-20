- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 575
- Час на прочитання
- 1 хв
Шанувальники Шакіри тролять її колишнього Жерара Піке після фото співачки із зіркою іспанської збірної
Шакіра поділилася в Instagram фотографією з іспанським футболістом Ферраном Торресом, зробленою після перемоги іспанської збірної на Чемпіонаті світу з футболу.
Саме Торрес забив переможний гол у ворота збірної Аргентини під час учорашнього фінального матчу в межах Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
49-річна колумбійська співачка вручила 26-річному Торресу нагороду «Найкращий гравець матчу» та поділилася фотографією у своїх сторіз у Instagram.
Поки вона спілкувалася з футболістом, шанувальники почали публікувати у соціальних мережах уїдливі пости, які натякають на її колишнього хлопця, 39-річного футболіста Жерара Піке, який завершив свою футбольну кар'єру 2022 року.
Фанати припустили, що Піке міг відчувати неприязнь, оскільки Шакіра демонструвала дружні стосунки з молодшим та привабливішим Торресом.
«Шакіра присудила йому звання найкращого гравця матчу... Торрес сьогодні ввечері виграє і на полі, і за його межами», — написав один із користувачів у соцмережах.
Нагадаємо, Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років, перш ніж у червні 2022 року у них стався скандальний, публічний розрив стосунків через зради Піке. У пари є двоє синів — Мілан, якому 13 років, та Саша 11 років.
Співачка також виступала на чемпіонаті, з'явившись на полі у яскравому костюмі від Roberto Cavalli та запалюючи у своїй звичній манері.