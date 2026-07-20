Шанувальники Шакіри тролять її колишнього Жерара Піке після фото співачки із зіркою іспанської збірної

Ферран Торрес та Шакіра / © instagram.com/shakira

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Саме Торрес забив переможний гол у ворота збірної Аргентини під час учорашнього фінального матчу в межах Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

49-річна колумбійська співачка вручила 26-річному Торресу нагороду «Найкращий гравець матчу» та поділилася фотографією у своїх сторіз у Instagram.

Ферран Торрес та Шакіра / © instagram.com/shakira

Поки вона спілкувалася з футболістом, шанувальники почали публікувати у соціальних мережах уїдливі пости, які натякають на її колишнього хлопця, 39-річного футболіста Жерара Піке, який завершив свою футбольну кар'єру 2022 року.

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Фанати припустили, що Піке міг відчувати неприязнь, оскільки Шакіра демонструвала дружні стосунки з молодшим та привабливішим Торресом.

«Шакіра присудила йому звання найкращого гравця матчу... Торрес сьогодні ввечері виграє і на полі, і за його межами», — написав один із користувачів у соцмережах.

Жерар Піке та Шакіра / © Associated Press

Нагадаємо, Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років, перш ніж у червні 2022 року у них стався скандальний, публічний розрив стосунків через зради Піке. У пари є двоє синів — Мілан, якому 13 років, та Саша 11 років.

Співачка також виступала на чемпіонаті, з'явившись на полі у яскравому костюмі від Roberto Cavalli та запалюючи у своїй звичній манері.

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Шакіра / © Getty Images

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