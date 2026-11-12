Шанувальники стурбовані зовнішністю Ніколи Пельтц після її нових фото

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

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Американська акторка, модель і дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — опублікувала в Instagram нові фотографії, які привернули увагу підписників не лише її косметичною процедурою, а й зовнішністю. 31-річна знаменитість опублікувала декілька селфі після догляду за обличчям, проте користувачі соцмереж зосередилися на її фігурі.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

На знімках Нікола позувала перед дзеркалом у костюмі, схожому на медичну форму, демонструючи результат косметичної процедури. Публікацію вона підписала фразою «hyperbaric chic post facial», що можна перекласти як «гіпербаричний шик після процедури для обличчя».

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Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Після появи фотографій деякі користувачі звернули увагу на худорлявість акторки та почали обговорювати її зовнішність. Водночас інші заступилися за знаменитість, нагадавши, що оцінювати чуже тіло та робити висновки про здоров’я людини на основі фотографій некоректно.

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Це не вперше, коли зовнішність Ніколи стає предметом обговорень у мережі. Раніше її чоловік Бруклін Бекхем публічно виступив проти негативних коментарів на адресу дружини та закликав користувачів не допускати подібних висловлювань.

Сама Пельтц не стала реагувати на обговорення та продовжила ділитися моментами зі свого життя в соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше Брукліну Бекхему вже дорікали через те, що Нікола схудла.

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