- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
Шанувальники стурбовані зовнішністю Ніколи Пельтц після її нових фото
Зірка опублікувала нові селфі та викликала бурхливе обговорення в Мережі.
Американська акторка, модель і дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — опублікувала в Instagram нові фотографії, які привернули увагу підписників не лише її косметичною процедурою, а й зовнішністю. 31-річна знаменитість опублікувала декілька селфі після догляду за обличчям, проте користувачі соцмереж зосередилися на її фігурі.
На знімках Нікола позувала перед дзеркалом у костюмі, схожому на медичну форму, демонструючи результат косметичної процедури. Публікацію вона підписала фразою «hyperbaric chic post facial», що можна перекласти як «гіпербаричний шик після процедури для обличчя».
Після появи фотографій деякі користувачі звернули увагу на худорлявість акторки та почали обговорювати її зовнішність. Водночас інші заступилися за знаменитість, нагадавши, що оцінювати чуже тіло та робити висновки про здоров’я людини на основі фотографій некоректно.
Це не вперше, коли зовнішність Ніколи стає предметом обговорень у мережі. Раніше її чоловік Бруклін Бекхем публічно виступив проти негативних коментарів на адресу дружини та закликав користувачів не допускати подібних висловлювань.
Сама Пельтц не стала реагувати на обговорення та продовжила ділитися моментами зі свого життя в соціальних мережах.
Нагадаємо, що раніше Брукліну Бекхему вже дорікали через те, що Нікола схудла.