Шарліз Терон і вбрання в чорному: три образи акторки, які підкорили серця шанувальників

Шарліз Терон / © Associated Press

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Акторка обожнює ефектне вбрання і часто для своїх появ на публіці обирає саме чорний колір. Пропонуємо згадати її кілька цікавих і зовсім не схожих луків у цьому відтінку.

Шарліз Терон з'явилася на вечірці Block Party у Лос-Анджелесі, яка проводилася її благодійним проєктом Charlize Theron Africa Outreach Project. На цьому заході вона сяяла в лаконічному вбранні, яке включало чорні відтінки. Акторка носила лук від Christian Dior з колекції весна-літо 2025, яка включала приталену міді сукню на одне плече та шкіряну куртку-бомбер. Образ також доповнили сандалії та кілька прикрас.

Шарліз Терон / © Associated Press

На презентацію фільму 49-річна акторка одягла обтислий кетсьют від бренду Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Вбрання було повністю зроблене з сітки, а доповнила вона його жакетом і чорною щільною спідньою білизною — бюстгальтером і трусами з високим посадженням.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Якось акторку також помітили, коли вона йшла на інтерв'ю, щоб розповісти про свій новий фільм «Стара гвардія 2». Вона носила вбрання з колекції Oude Waag 2025 року, яке включало шикарний жакет з шовковими лацканами і поясом, а також довгу прозору багатошарову спідницю. Топу або бюстгальтера з жакетом вона не одягла, що робило лук цікавішим.

Шарліз Терон / © Getty Images

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