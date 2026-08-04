Шарліз Терон одягла прозору спідницю, і такої ще ніхто не носив

Шарліз Терон / © Associated Press

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На презентації фільму «Одіссея» в Сеулі акторка Шарліз Терон з’явилася у багатошаровому образі від бренду Tom Ford з колекції 2026 року. Колекцію створив креативний директор Хайдер Акерманн, відомий своїм тонким відчуттям несподіваних пропорцій, контрастних матеріалів і стриманої чуттєвості.

Шарліз Терон / © Associated Press

Її лук був не звичним, а всю увагу привернула прозора спідниця з латексу. Таку цікаву спідницю зірка обрала замість звичних мережива, тюлю чи шовку, а образ вийшов структурованим і футуристичним.

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Шарліз Терон з колегами / © Associated Press

Одягла спідницю вона поверх об’ємної сорочки зі світло-блакитними та білими смужками. Вільний крій сорочки став повною протилежністю решті образу, додавши йому яскравості. Також на Шарліз був чорний топ, колготки, шкіряні рукавички і туфлі. Над образом акторки працювала її багаторічна стилістка Леслі Фремар.

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Шарліз Терон з колегами / © Associated Press

Шарліз Терон і Мет Деймон / © Associated Press

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