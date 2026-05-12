Шарліз Терон поділилася рідкісними фото своїх названих дітей
Акторка не часто показує в Мережі своїх доньок.
50-річна американська акторка, широко відома всім за фільмами «Адвокат диявола», «Монстр» і Mad Max, — Шарліз Терон — опублікувала у своєму Instagram серію фото, приурочених до Дня матері. На них вона зображена зі своїми двома названими дітьми — 14-річною трансґендерною донькою Джексон і 11-річною донькою Оґаст.
«Найбільша честь у моєму житті! З Днем матері всіх мам, бабусь і хрещених матерів!» — написала акторка під знімками.
Шарліз Терон самостійно виховує дітей і не приховує, що материнство стало для неї однією з найважливіших частин життя. Акторка відверто говорить як про складнощі, так і про радощі цього шляху, наголошуючи, що саме діти є її головним джерелом підтримки та натхнення.
Терон намагається максимально захищати особистий простір доньок і рідко показує їх у соціальних мережах, вважаючи за краще тримати сімейне життя подалі від зайвої уваги публіки. Однак іноді акторка все ж з’являється з дітьми на світських заходах і прем’єрах.
Особливу увагу Шарліз приділяє вихованню поваги до свого коріння і культурного розмаїття. Акторка, яка народилася в Південній Африці, намагається знайомити дітей з африканською культурою і традиціями, включно з елементами цієї спадщини в їхнє повсякденне життя.
Раніше, нагадаємо, Шарліз Терон сходила на шоу в міні і кільцях від українського бренду за 200 тисяч гривень.