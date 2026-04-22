Шарліз Терон продемонструвала два зовсім різні образи, але обидва підкреслювали ноги
Вона розпочала промотур, щоб просувати свою акторську роботу.
50-річна Шарліз Терон опинилася в центрі уваги, коли з’явилася на вулиці Нью-Йорка. Вона відвідала за один день одразу два інтерв’ю в шоу Today та The View, де розповіла про свою роль у новому фільмі Netflix Apex і про участь у майбутній стрічці The Odyssey.
Обидва рази папараці сфотографували її дорогою до студії, тому пропонуємо розглянути, які образи обрала зірка.
Образ для шоу Today
Акторка віддала перевагу білому кольору. Вона була в образі від Bottega Veneta, який включав тонкий в’язаний светр і сукню з асиметричною багатошаровою спідницею. Також вона взула туфлі без підборів, а в руці несла сумку-хобо зі знаменитим плетінням Intrecciato.
Образ для шоу The View
Шарліз обрала синю ребристу сукню від Alaïa з високим коміром та американською проймою, яка також мала асиметричну спідницю з рюшами на подолі. Дизайн сукні чудово пасував зірці та робив її ще стрункішою і вищою. Лук вона доповнила сітчастими туфлями з ремінцями.