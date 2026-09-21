Шарліз Терон у чорному міні та туфлях-мюлях сходила на вечірку

Шарліз Терон / © Associated Press

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Шарліз Терон відвідала вечірку фонду Charlize Theron Africa Outreach Project, яка відбулася на території студії Universal Studios в Юніверсал-Сіті.

Шарліз Терон / © Associated Press

На світській тусовці Терон з'явилася у чорній мінісукні від Dior та мюлях теж від цього французького бренду на невисоких підборах. Короткий, але стильний образ Шарліз доповнила укладанням, макіяжем у теплих відтінках зі стрілками на повіках, а також сережками у вухах. Знаменитість мала дуже ефектний вигляд.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Раніше Шарліз Терон вперше за тривалий час з'явилася на публіці зі своїми доньками — який вигляд мають дівчата-підлітки.

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