Шоу-бізнес
182
3 хв

Шарліз Терон у шкіряному луку позувала на мотоциклі та в наметі на природі

Акторка знялася в цікавій фотосесії для глянцю.

Юлія Кудринська
Шарліз Терон, фото: instagram.com/outsidemagazine

50-річна американська акторка, широко відома всім за фільмами «Адвокат диявола», «Монстр» і Mad Max, — Шарліз Терон — стала головною зіркою нового випуску журналу Outside, присвяченому культурі відпочинку на природі. Тому не дивно, що локацією для зніманнь стала гірська місцевість.

На обкладинці журналу акторка з’явилася в простому образі — білій футболці та косусі. На її обличчі не було макіяжу, а волосся розпущене й розвівається на вітрі.

Також Терон, одягнена в шкіряні куртку і штани, позувала на мотоциклі Ducatti, а також у туристичному наметі. В інтерв’ю журналу Шарліз розповіла про свою нову роль у трилері про виживання «Вершина», для якої їй довелося навіть навчитися скелелазіння і веслування на байдарках.

«Мені дуже сподобалося скелелазіння. Навіть босоніж я отримувала від цього задоволення. Зараз я не люблю лазити у взутті; воно мені здається незручним і тисне. Я думала, що веслування на байдарках буде для мене природнішим заняттям, бо я прекрасно плаваю. Я прекрасно плаваю і не боюся води. Але, мушу вам сказати, це виявилося зовсім не природнім. Насправді веслування на байдарках виявилося складнішим від решти у фільмі», — поділилася акторка.

«Я люблю природу. Я виросла в місцевості, де природа справді цінується. Ми не сидимо вдома на Різдво; всі збирають речі та їдуть на пляж або до річки, і розбивають табір в автобудинку. Так мене виховали. Я навіть плавала на каное на рибалці. Пам’ятаю, як у десять років пекла хліб у вогнищі. Насолода природою — невід’ємна частина африканської культури, і це залишилося зі мною», — розповіла Шарліз.

«Я намагаюся проводити з дітьми час так, щоб це не здавалося роботою, наприклад, водити їх у державні парки та показувати їм, який вигляд має 200-літнє дерево. Ми їздимо в пустелі. Ми живемо в Каліфорнії, і в нас є ферма, де ми тримаємо коней і кіз. Там багато чудових пішохідних маршрутів, серед яких маршрут до річки, де можна буквально розгойдуватися на дереві та стрибати в басейн із водою. Це нагадує мені моє власне дитинство, і моїй доньці це дуже подобається. Спостерігати, як вона постійно стрибає з цього дерева, — прекрасно. У природі є щось таке, що мене чіпає», — відповіла актриса на питання про те, як вона прищеплює дітям любов до природи.

Раніше, нагадаємо, Шарліз Терон у чорному ансамблі з панчохами відвідала Тиждень моди.

182
