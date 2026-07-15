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- Шоу-бізнес
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Шарліз Терон в вишуканому образі від Dior сяяла перед фотографами на світському заході
Білий колір — це синонім жіночності та елегантності і зарка це довела своїм прикладом.
У той час як багато зірок обрали театральні та сміливі сукні з натяком на античність для нью-йоркської прем’єри довгоочікуваного фільму «Одіссея», Шарліз Терон вирішила обрати ансамбль білого кольору.
Для прем’єри нового фільму Крістофера Нолана, в якому вона грає німфу Каліпсо, акторка обрала незвичайний скульптурний ансамбль, який був одночасно класичним і сучасним, а також демонстрував її розкішні ноги.
Вона була одягнена у білу шовкову сукню-жакет від Dior з дебютної колекції Джонатана Андерсона на весну 2026 року. Сукня гарно сиділа на її фігурі, а архітектурно сформована верхня частина надавала образу сучасності. Головною деталлю в луку зірки був величезний бант на її талії, а також глибоке декольте.
Терон доповнила свій образ парою вишуканих білих босоніжок на ремінці, також від Dior.
Ця її поява відбулася після того, як акторка продемонструвала свої довгі ноги у шовкових блакитних шортах.