Шарліз Терон в вишуканому образі від Dior сяяла перед фотографами на світському заході

Шарліз Терон / © Associated Press

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У той час як багато зірок обрали театральні та сміливі сукні з натяком на античність для нью-йоркської прем’єри довгоочікуваного фільму «Одіссея», Шарліз Терон вирішила обрати ансамбль білого кольору.

Для прем’єри нового фільму Крістофера Нолана, в якому вона грає німфу Каліпсо, акторка обрала незвичайний скульптурний ансамбль, який був одночасно класичним і сучасним, а також демонстрував її розкішні ноги.

Шарліз Терон / © Associated Press

Вона була одягнена у білу шовкову сукню-жакет від Dior з дебютної колекції Джонатана Андерсона на весну 2026 року. Сукня гарно сиділа на її фігурі, а архітектурно сформована верхня частина надавала образу сучасності. Головною деталлю в луку зірки був величезний бант на її талії, а також глибоке декольте.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Терон доповнила свій образ парою вишуканих білих босоніжок на ремінці, також від Dior.

Ця її поява відбулася після того, як акторка продемонструвала свої довгі ноги у шовкових блакитних шортах.

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