Шарлотта Генсбур вийшла у світ: який має вигляд зараз дочка легендарної Джейн Біркін

Шарлотта Генсбур / © Associated Press

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53-річна акторка Шарлотта Генсбур відвідала прем'єру серіалу Étoile, у якому зіграла. Серіал створений знаменитою подружньою парою режисерів Денієлом Палладіно та Емі Шерман-Палладіно, які причетні до таких відомих проєктів як «Дивовижна місіс Мейзел» та «Дівчата Гілмор».

Шарлотта Генсбур / © Associated Press

На цьому заході Шарлотта з'явилася у міні з одним рукавом. Це було чорне вбрання у золотий великий горошок, яке доповнював шарф-бант від Saint Laurent.

Сукню вона поєднала з капроновими колготками в горошок, чорними туфлями та клатчем. Її талію прикрашав золотий пояс-ланцюжок.

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Шарлотта Генсбур / © Associated Press

Нагадаємо, що Шарлотта — дочка французького актора та режисера Сержа Генсбурга та акторки Джейн Біркін, на честь якої названо найдорожчу сумку у світі Birkin від Hermes.

Birkin від Hermes / © Associated Press