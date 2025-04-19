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- Шоу-бізнес
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Шарлотта Генсбур вийшла у світ: який має вигляд зараз дочка легендарної Джейн Біркін
Вона підкреслила ноги оригінальним міні.
53-річна акторка Шарлотта Генсбур відвідала прем'єру серіалу Étoile, у якому зіграла. Серіал створений знаменитою подружньою парою режисерів Денієлом Палладіно та Емі Шерман-Палладіно, які причетні до таких відомих проєктів як «Дивовижна місіс Мейзел» та «Дівчата Гілмор».
На цьому заході Шарлотта з'явилася у міні з одним рукавом. Це було чорне вбрання у золотий великий горошок, яке доповнював шарф-бант від Saint Laurent.
Сукню вона поєднала з капроновими колготками в горошок, чорними туфлями та клатчем. Її талію прикрашав золотий пояс-ланцюжок.
Нагадаємо, що Шарлотта — дочка французького актора та режисера Сержа Генсбурга та акторки Джейн Біркін, на честь якої названо найдорожчу сумку у світі Birkin від Hermes.