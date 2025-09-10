Щаслива і стильна мама: Періс Гілтон помітили з її сином і донькою в Нью-Йорку

Періс Гілтон / © Associated Press

Телезірка Періс Гілтон потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку зі своїми двома дітьми. Однак вона обожнює увагу, і своїх малюків від публіки та шанувальників не ховала.

Сина Фенікса вона вела за руку, а доньку Лондон посадила собі на талію і тримала іншою рукою. Періс з дітьми прийшла на «Шоу Дрю Беррімор» 9 вересня. Одягнена Гілтон була в довгу романтичну сукню у квітковий принт, яка також мала довгі рукави та глибоке V-подібне декольте. Лук Періс доповнила укладанням з коротким волоссям, макіяжем, окулярами і рукавичками. На плечі у неї висіла біла сумка від Chanel.

Періс Гілтон із сином і донькою / © Getty Images

Нагадаємо, що діти Періс з’явилися на світ завдяки сурогатній матері, а їхнім батьком є бізнесмен Картер Реум, з яким зірка одружена від 2021 року.

Періс Гілтон у день весілля / © instagram.com/parishilton

