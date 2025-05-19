Щасливі разом: Джейсон Момоа і його кохана у сукні зі спокусливим декольте вийшли на червону доріжку у Каннах

Джейсон Момоа та Адріа Архона / © Associated Press

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Джейсон Момоа разом зі свєю коханолю — 32-річною акторкою Адріа Архоною — відвідали Каннський кінофестиваль. Вони прийшли на прем’єру фільму «З вершин до низин» (Highest 2 Lowest).

Джейсон Момоа та Адріа Архона / © Associated Press

На червоній доріжці пара не приховувала ніжних почуттів — вони позували, обіймаючи одне одного, а ще дівчина мило притулилася головою до мужнього плеча коханого.

Джейсон Момоа та Адріа Архона / © Associated Press

Архана мала прекрасний вигляд. На ній була пастельно-салатова сукня без бретельок і зі шлейфом. Головний акцент в образі акторки був на V-подібному декольте, яке підкреслило її спокусливі груди. В Адрії було хвилясте укладання, ніжний макіяж і діамантові прикраси.

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Джейсон Момоа та Адріа Архона / © Associated Press

Джейсон був одягнений у білий костюм із топом з V-подібним вирізом, який він скомбінував зі шкіряними рудими туфлями. Волосся Момоа заплів у косу, одягнув на обличчя окуляри, а на шию — ланцюжок із підвіскою-кулею.

Джейсон Момоа / © Associated Press

Нагадаємо, Джейсон Момоа та Адріа Архона у гарних вбраннях з’явилися на фотоколі фільму «MINECRAFT: Фільм» у Лондоні.