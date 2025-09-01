- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 443
- Час на прочитання
- 1 хв
Щасливі разом: Сильвестр Сталлоне з красивими дружиною та доньками завітав на захід
79-річний актор — не частий гість публічних заходів, а якщо й ходить кудись, то завжди в супроводі своєї сім’ї.
Сильвестр Сталлоне відвідав запуск каналу «Maximum Metallica» на SiriusXM у Нью-Йорку. Разом з ним на захід прийшли його 57-річна дружина Дженніфер Флавін, з якою вони у шлюбі вже 28 років, та їхні доньки — 29-річна Софія і 23-річна Скарлетт. Вони мали усміхнений і щасливий вигляд.
Сильвестр був одягнений у чорний світшот і блакитні джинси, а на руці у нього висіла коричнева замшева куртка. Дженніфер обрала для своєї появи білий топ, чорні джинси і коричневий замшевий бомбер. На Софії був чорний топ на бретельках і чорні джинси, а на Скарлетт — білий кроптоп, чорна шовкова мініспідниця і замшевий бомбер коричневого відтінку.
Нагадаємо, Сильвестра Сталлоне помітили на зніманнях із дружиною та доньками.