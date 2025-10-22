Ще до пластики і філерів: Періс Гілтон привітала Кім Кардашян із 45-річчям і показала їхні спільні архівні знімки

Періс Гілтон і Кім Кардашян / © Періс Гілтон/Instagram

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсер Кім Кардашян 21 жовтня святкувала 45-річчя. Багато зіркових колег вітали її в Мережі та публікували спільні фото. Її давня подруга Періс Гілтон не стала винятком. У своєму Instagram вона запостила серію архівних знімків з Кім. На деяких дівчата були зазнімковані під час їхньої легендарної поїздки на Ібіцу в 2006 році.

Як зазначили фоловери в коментарях до фото, Періс і Кім мали дещо інакший вигляд, адже тоді вони ще захоплювалися філерами і не користувалися послугами пластичних хірургів.

Зазначимо, Кім Кардашян і Періс Гілтон знайомі з дитинства — обидві виросли в Беверлі-Гіллз, у них було спільне коло спілкування. У середині 2000-х Кім почала працювати з Періс. Вони почали разом з’являтися на публіці, тусувалися, подорожували й позували перед камерами папараці. Однак зі зростанням популярності Кардашян та її сім’ї їхні стосунки почала погіршуватися. У 2021-2022 рр. вони знову возз’єдналися й продовжили спілкуватися, однак їхні стосунки носять лише дружній характер, вони не близькі подруги.

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян у крижано-блакитній сукні 25-річної давності приїхала до Франції, щоб презентувати серіал за своєю участю.