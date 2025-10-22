ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Ще до пластики і філерів: Періс Гілтон привітала Кім Кардашян із 45-річчям і показала їхні спільні архівні знімки

Дві зірки знайомі з дитинства, тож їм є що згадати.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Періс Гілтон і Кім Кардаш'ян

Періс Гілтон і Кім Кардашян / © Періс Гілтон/Instagram

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсер Кім Кардашян 21 жовтня святкувала 45-річчя. Багато зіркових колег вітали її в Мережі та публікували спільні фото. Її давня подруга Періс Гілтон не стала винятком. У своєму Instagram вона запостила серію архівних знімків з Кім. На деяких дівчата були зазнімковані під час їхньої легендарної поїздки на Ібіцу в 2006 році.

(щоб подивитися фото, гортайте вправо)

Як зазначили фоловери в коментарях до фото, Періс і Кім мали дещо інакший вигляд, адже тоді вони ще захоплювалися філерами і не користувалися послугами пластичних хірургів.

Зазначимо, Кім Кардашян і Періс Гілтон знайомі з дитинства — обидві виросли в Беверлі-Гіллз, у них було спільне коло спілкування. У середині 2000-х Кім почала працювати з Періс. Вони почали разом з’являтися на публіці, тусувалися, подорожували й позували перед камерами папараці. Однак зі зростанням популярності Кардашян та її сім’ї їхні стосунки почала погіршуватися. У 2021-2022 рр. вони знову возз’єдналися й продовжили спілкуватися, однак їхні стосунки носять лише дружній характер, вони не близькі подруги.

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян у крижано-блакитній сукні 25-річної давності приїхала до Франції, щоб презентувати серіал за своєю участю.

Дата публікації
Кількість переглядів
274
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie