Ще не народила: вагітна модель Олівія Калпо вирушила на кулінарні курси

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — зараз вагітна первістком, проте регулярно публікує контент у своїх соцмережах. Тому, коли вона зникла на кілька днів, її підписники вирішили, що модель народила. Однак Олівія всіх здивувала, коли знову з’явилася в Мережі та похизувалася своїм новим хобі.

На нових фото в Instagram модель позує в білому кухарскому кітелі, який обтягує її вагітний живіт. У руках Олівія тримає тацю зі своїми кулінарними шедеврами.

Вона пекла пити, смажила м’ясо та готувала ще якісь хлібобулочні вироби.

Олівія Калпо на кулінарних курсах / © Instagram Олівії Калпо

«Хтось питав мене, чи пішла я до школи майбутніх мам… », — жартівливо підписала Калпо знімки.

Судячи з фото та відео в Instagram моделі, вагітність проходить чудово і без ускладнень. Вона веде активний спосіб життя і навіть регулярно ходить до спортзалу.

Раніше, нагадаємо, Олівія Калпо знялася в рекламі купальників та пляжного одягу. Компанію на зніманнях їй склали сестри — старша Аврора Калпо та молодша — Софія Калпо.