Ще не народила: вагітну Ріанну помітили папараці в Лос-Анджелесі

Ріанна / © Getty Images

Співачка і бізнесвумен Ріанна все ще в очікуванні свого третього малюка — її помітили з великим животом у Лос-Анджелесі, коли вона виходила зі своєї автівки та йшла у справах у супроводі охорони. Зараз зірка на останніх місяцях вагітності.

Ріанна того дня одягла мішкуваті джинси з дірками, які розстебнула для зручності, і смугасте поло з короткими рукавами. Також вона доповнила лук туфлями на підборах і сумкою Louis Vuitton, що висіла в неї на плечі. Це просте й розслаблене повсякденне вбрання доповнювали зачіска з кучерявими, легкий макіяж і окуляри від Saint Laurent.

Ріанна / © Getty Images

Також минулого тижня зірку бачили в топі від популярного британського бренду Chopova Lowena, який відомий креативними дизайнами. Носила Ріанна його зі смугастими штанами вільного фасону від свого бренду Savage x Fenty, ляпанцями і зеленою сумкою зі зміїної шкіри.

