ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

Ще не народила: вагітну Ріанну помітили папараці в Лос-Анджелесі

Зірка обрала простий і лаконічний образ, який зможе повторити кожна.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Співачка і бізнесвумен Ріанна все ще в очікуванні свого третього малюка — її помітили з великим животом у Лос-Анджелесі, коли вона виходила зі своєї автівки та йшла у справах у супроводі охорони. Зараз зірка на останніх місяцях вагітності.

Ріанна того дня одягла мішкуваті джинси з дірками, які розстебнула для зручності, і смугасте поло з короткими рукавами. Також вона доповнила лук туфлями на підборах і сумкою Louis Vuitton, що висіла в неї на плечі. Це просте й розслаблене повсякденне вбрання доповнювали зачіска з кучерявими, легкий макіяж і окуляри від Saint Laurent.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Також минулого тижня зірку бачили в топі від популярного британського бренду Chopova Lowena, який відомий креативними дизайнами. Носила Ріанна його зі смугастими штанами вільного фасону від свого бренду Savage x Fenty, ляпанцями і зеленою сумкою зі зміїної шкіри.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
221
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie