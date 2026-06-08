Ще одна модель: молодша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася для глянцю

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

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16-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя — Леоні — стала однією із зірок нового випуску журналу Madame Figaro. Стилісти підібрали для неї вбрання від Saint Laurent, Miu Miu, Givenchy та ін.

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

В інтерв’ю журналу Леоні розповіла про батьків і сестру, про дитинство на знімальних майданчиках, знайомство зі світом моди і плани на майбутнє.

«Я справжня запальничка, якій важко всидіти на місці. Я успадкувала від матері прагнення до гармонії, від батька — авантюрний дух, а від Деви (сестра Леоні — Прим. Ред.) — прямолінійність. Моя старша сестра — мій взірець для наслідування і найкраща подруга», — зізналася Леоні.

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Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Будучи великою прихильницею кіно, вона пам’ятає свої перші кінозйомки: «Коли мені було 5 років, ми з Дєвою поїхали з мамою до Сербії на знімальний майданчик фільму Еміра Кустуріци „Чумацьким шляхом“. Пам’ятаю, як мама була у весільній сукні, в оточенні кішок, посеред поля».

У вісім років вона знімалася в масовці у фільмі «Відок», в той час як її батько Венсан грав головну роль: «Я грала маленьку сільську дівчинку, і мені подобалося спілкуватися з акторами і знімальною групою».

«У дев’ять років я побувала на показі високої моди Dolce & Gabbana у Венеції: це було справжнє видовище, де сукні, зроблені зі скріплених степлером іграшок, і шлейфи створювали фантастичну сюжетну лінію», — розповіла Леоні про знайомство зі світом моди.

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

Леоні Кассель, фото: instagram.com/leoniecassel

«Зараз я насолоджуюся своїм життям старшокласниці. У мене завжди була пристрасть до кіно, мистецтва, моди і музики: я хотіла б колись стати акторкою. А поки що я хочу спробувати себе в модельному бізнесі. Те, як ми одягаємося, відображає особистість людини, а одяг — це чудовий спосіб самовираження, гри, свободи», — поділилася донька Моніки Беллуччі планами на майбутнє.

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Нагадаємо, Моніка Беллуччі — мама двох доньок — 21-річної Деви та 16-річної Леоні. Діва давно почала свою модельну кар’єру: вона обличчя Dolce&Gabbana, бере участь у модних показах відомих брендів і знімається для популярних журналів, а також уже пробує себе в кіно, продовжуючи сімейну традицію.

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