Шоу-бізнес
139
1 хв

Ще один зірковий городник: топмодель Карлі Клосс показала, що виростила у себе на ділянці

Зірка здивувала шанувальників своїм захопленням.

Юлія Кудринська
Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Getty Images

Останнім часом серед селебріті намітився тренд на садівництво і землеробство. Наприклад, ексфутболіст Девід Бекхем доглядає за городом на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі. А акторка Памела Андерсон переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, із власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти.

І ось у полку зіркових садівників прибуло. 33-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка і підприємиця Карлі Клосс поділилася в Instagram, що виростила у себе на мінігороді. «Наш останній літній урожай», — написала Карлі під фото.

Город Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Город Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Модель похизувалася декількома видами мініперців, з яких одразу ж приготувала гострий соус.

Город Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Город Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

/ © Instagram Карлі Клосс

© Instagram Карлі Клосс

/ © Instagram Карлі Клосс

© Instagram Карлі Клосс

Нагадаємо, нещодавно Карлі Клосс стала мамою втретє і показала перше фото дитини. Батько її новонародженої доньки — чоловік моделі, бізнесмен Джошуа Кушнер. У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф і півторарічний Елайджа Джуд.

