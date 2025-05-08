Ще ого-го: 54-річна Клаудія Шиффер позувала топлес і в нижній білизні

Клаудія Шиффер

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54-річна німецька супермодель та зірка 90-х — Клаудія Шиффер — стала обличчям нової літньої колекції Chloè à la Plage, натхненної атмосферою фільмів французького режисера Еріка Ромера. Автором фотографій став британський фешн-фотограф Девід Сімс.

Модель приміряла декілька образів у стилі бохо-шик: блузки з рюшами та мереживом, майку з вишивкою ришельє, короткі шорти з аплікаціями, строкаті топи та ніжно-рожеве атласне боді.

Увагу привертає і кадр, у якому Клаудія позує топлес, прикриваючи оголені груди солом’яною сумкою.

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Зазначимо, Клаудія стала моделлю випадково — представник модельної агенції помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. Головним поштовхом до слави стала рекламна кампанія для американського бренду Guess у 1989 році — вона стала обличчям марки, а її образ підкорив публіку. За всю свою довгу кар’єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Раніше, нагадаємо, супермодель Клаудія Шиффер сходила до клубу в Лондоні. Вона відвідала клуб Tramp, де Донателла Версаче вирішила влаштувати дівич-вечір після свого звільнення з посади креативного директора Versace, куди запросила відомих моделей.

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