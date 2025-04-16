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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
638
Час на прочитання
2 хв

Ще ого-го: 60-річна модель Павліна Порізкова блиснула фігурою у бікіні

Чешка перебуває у чудовій фізичній формі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Пауліна Порізкова

Пауліна Порізкова

9 квітня відома чесько-американська модель, акторка та письменниця Павліна Порізкова відсвяткувала ювілей — їй виповнилося 60 років. На честь цього у своєму Instagram вона продемонструвала свою фігуру. Модель позувала в білому бікіні.

instagram.com/paulinaporizkov

instagram.com/paulinaporizkov

«Що я придбала до 60…

Ну, десять зайвих фунтів. Я могла б мучитися через це. Натомість я намагаюся прийняти це. Нарощувати м’язову масу, залишатися здоровою та прощатися з речами з мого гардеробу, які були зі мною 40 років.

Огиду до всіх чоловікам, які погано говорять про своїх колишніх, зустрічаються з набагато молодшими жінками в середньому віці і називають тебе божевільною.

Вдячність до тих моїх друзів, які незмінно віддані; тих, хто радіє моєму щастю; тих, хто пишається мною, замість того, щоб постійно розповідати мені страшну правду про мене.

Розуміння того, що мої недоліки не роблять мене відразливою, божевільною або нужденною; вони НЕ роблять мене негідної любові. Вони просто зберігають мене справжньою.

Партнера, який у всіх відносинах мені дорівнює.

Здатність довіряти собі, щоб зробити правильний вибір для себе.

Наприклад, вкладати свій час, енергію та любов у людей та ситуації, які взаємні.

І найголовніше — щось, що я втратила і знову знайшла, що робить це ще ціннішим — НАДІЮ.

Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися, що я придбаю до 70 років. (Це займе лише 10 років)», — написала Павліна під фото.

Зазначимо, Поризкова почала свою кар’єру моделі у 15 років у Франції. У 1988 році вона підписала контракт з Estee Lauder на 6 млн доларів — на той момент це був найоплачуваніший контракт в модельній галузі. У 2007 році випустила роман A Model Summer, заснований на її досвіді в модельному бізнесі. Знімалася в кіно і була ведучою в популярних шоу. Активістка — виступає проти ейджизму і пропагує прийняття природного старіння, відкрито ділячись своїми думками в соцмережах.

instagram.com/paulinaporizkov

instagram.com/paulinaporizkov

Раніше, нагадаємо, Павліна Порізкова знялася для відомого глянцю.

Дата публікації
Кількість переглядів
638
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