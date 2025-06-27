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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1225
Час на прочитання
2 хв

Ще ого-го: 61-річна модель Ель Макферсон позувала топлес

Зірка взяла участь у сміливій фотосесії для глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ель Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

61-річна австралійська топмодель, акторка, продюсерка і телеведуча — Ель Макферсон — стала головною зіркою літнього випуску журналу MAXIM. На обкладинці глянцю жінка позувала топлес, прикриваючи оголені груди лише светром із принтом.

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Автором чорно-білої фотосесії став фешн-фотограф Жіль Бенсімон — колишній чоловік Ель Макферсон, з яким вона була одружена від 1986-го до 1989 року.

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

В інтерв’ю журналу Макферсон розповіла про початок своєї кар’єри, про своє звичайне життя та про свою книжку.

«Мої шістдесят — це не кінець. Це новий початок, відродження у сприятливій ролі мудрої жінки в суспільстві, яка приймає красу як глибину душі. Я набула нового почуття свободи й легкості. Це не роки у вашому житті, це життя у ваших роках, це бути здоровим і яскравим з почуттям життєвої сили, що було ключем до повноцінного й осмисленого життя», — говорить Ель про свій вік.

«Я пам’ятаю, як у перші роки роботи моделлю мені було так незатишно перед камерою. Я навіть не могла дивитися в об’єктив, я так боялася бути „неідеальною“. Я повертала голову в профіль, закривала обличчя волоссям або надівала капелюх чи сонцезахисні окуляри, щоб приховати свою сором’язливість. Сьогодні я впевнена в собі і вдячна за те, що все ще можу працювати. Я вважаю це привілеєм», — поділилася модель.

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

«Встаю рано, п’ю теплу лимонну воду, потім п’ю матчу і приймаю вітаміни для енергії та життєвої сили. Трохи медитую, щоб підготуватися до дня, і читаю щось, що надихає. Перед зніманням я переконуюся, що мої нігті нафарбовані, волосся вимите, тіло натерто воском і гладке, а моя шкіра добре зволожена», — розповіла Ель про те, як готується до знімань.

Раніше, нагадаємо, ще одна супермодель — 54-річна Клаудія Шиффер — позувала топлес і в нижній білизні. Вона стала обличчям нової літньої колекції Chloe.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1225
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