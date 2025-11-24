Ще ого-го: 94-річна американська акторка у червоному костюмі і з об'ємною шевелюрою сходила до театру

Барбара Іден / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Барбара Іден — американська акторка і співачка, яка здобула світову популярність завдяки ролі Джіні в телесеріалі «Я мрію про Джіні». Зірка у супроводі чоловіка йшла до театру «Ель Портал».

У свої 94 роки Барбара має чудовий вигляд. Вона була одягнена у червоний костюм, який складався з однобортного жакета з гудзиками в тон і широків штанів, і шовковий кремовий топ. Вбрання акторка доповнила бежевими босоніжками на підборах і чорною сумкою.

Іден зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевими рум’янами та перламутрові манікюр і педикюр. Вуха зірка прикрасила сережками-кільцями з діамантами, шию — золотим ланцюжком із краплевидною підвіскою-каменем, а руки — каблучками.