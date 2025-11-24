ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Ще ого-го: 94-річна американська акторка у червоному костюмі і з об'ємною шевелюрою сходила до театру

Культова Барбара Іден на власному прикладі доводить, що вік — це лише цифри у паспорті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Барбара Іден

Барбара Іден / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Барбара Іден — американська акторка і співачка, яка здобула світову популярність завдяки ролі Джіні в телесеріалі «Я мрію про Джіні». Зірка у супроводі чоловіка йшла до театру «Ель Портал».

Барбара Іден / © Getty Images

Барбара Іден / © Getty Images

У свої 94 роки Барбара має чудовий вигляд. Вона була одягнена у червоний костюм, який складався з однобортного жакета з гудзиками в тон і широків штанів, і шовковий кремовий топ. Вбрання акторка доповнила бежевими босоніжками на підборах і чорною сумкою.

Іден зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевими рум’янами та перламутрові манікюр і педикюр. Вуха зірка прикрасила сережками-кільцями з діамантами, шию — золотим ланцюжком із краплевидною підвіскою-каменем, а руки — каблучками.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie