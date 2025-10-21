ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
59
2 хв

Що це було й навіщо: Емма Коррін, яка зіграла в "Короні", одягла фартух у квіти і з рюшами

Фартух — це більше не кухонний атрибут, а щось більше.

Юлія Каранковська
Емма Коррін

Емма Коррін / © Associated Press

У неділю відбулася прем’єра фільму «100 ночей Геро», що закривала Лондонський кінофестиваль, на якій були присутні головні зірки цієї картини — Емма Коррін, Фелісіті Джонс і Майка Монро.

Емма, яка прославилася роллю в серіалі «Корона», з’явилася на заході у вбранні від Miu Miu з колекції весна-літо 2026, яку зовсім нещодавно презентували в Парижі на Тижні моди.

Лук акторки включав дуже креативний ансамбль, оскільки вона одягла блузку з фартухом у квіти та рюші, а також класичні сірі штани. Це вбрання їй підібрав стиліст Гаррі Ламберт, а доповнила Емма його лаконічними прикрасами та коричневими туфлями з логотипом бренду.

Емма Коррін / © Associated Press

Емма Коррін / © Associated Press

Чи для всіх таке вбрання — однозначно ні, але Емма ніколи не вирізнялася звичністю. Акторка полюбляє модні виклики та експерименти, а вечірні сукні ніколи не були її сильним боком. Тож такий вибір хоча й видається дивним і незвичним, для Емми образ підходить, і вона має в ньому гарний вигляд.

Міучча Прада, яка створила колекцію, пояснила, що фартух її цікавив як «універсальний символ роботи», написавши в коментарях до показу, що це «роздуми про роботу жінок — їхні труднощі, негаразди, досвід». На подіумі під час показу цієї колекції моделі були вбрані в шкіряні фартухи з рюшами, а в шоу також узяла участь акторка Мілла Йовович, яка вийшла в фартусі.

Мілла Йовович / © Getty Images

Мілла Йовович / © Getty Images

59
