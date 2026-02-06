Що відомо про браслет Бронте, який Марго Роббі одягла на прем’єру "Буремного перевалу"

Марго Роббі

Марго Роббі одягла на прем’єру «Буремного перевалу» репліку браслета відомої британської письменниці Шарлотти Бронте, який був виготовлений з волосся. Ця прикраса мала у 19 столітті для жінки дуже щемливий та сентиментальний характер, адже нагадувала їй про сестер — Емілі та Анну Бронте.

Марго Роббі / © Associated Press

Браслет був виготовлений зі справжнього волосся померлих сестер письменниці — авторка Буремного перевалу» Емілі Бронте та її сестра Анна пішли з життя з різницею в п’ять місяців, у грудні 1848 року та травні 1849 року відповідно. Після їхньої смертіі сестер Шарлотта Бронте замовила оригінальний браслет, зроблений з їхнього волосся, сплетеного разом. Кажуть, що Шарлотта носила цей особливий браслет щодня, а від 1923 року він належить Brontë Parsonage Museum.

Браслет Бронте / фото: Andrew Mukamal

Це була траурна пам’ятна прикраса, яка була популярною і дуже характерною для моди 19 століття. Подібні браслети виготовляли спеціальні майстри.

Стиліст Марго Ендрю Мукамал замовив копію браслету у Wyedean, а допомагали у точності відтворення Brontë Parsonage Museum. Він мав золотий центр з каменем і підвіску, браслет був сплетений з волосинок, які відповідали дизайну її сукні від Dilara Findikoglu. Синтетичне волосся, використане в дизайні, було пофарбовано вручну, щоб точно відповідати кольору волосся сестер Бронте.

Прикраси Марго / фото: Andrew Mukamal

«Ти сказав, що я тебе вбила — то переслідуй мене! Будь зі мною завжди — прийми будь-яку подобу, зведи мене з розуму!», — написав Мукамал у соцмережі цитату з роману «Буремний перевал», якою надихався, коли створював образ для Марго.

Браслет Марго / фото: Andrew Mukamal

Сукня Марго / фото: Andrew Mukamal

Раніше Марго вийшла у світ у оригінальній прикрасі