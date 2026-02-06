ТСН у соціальних мережах

Що відомо про браслет Бронте, який Марго Роббі одягла на прем’єру "Буремного перевалу"

Акторка та її команда черпали безпосереднє натхнення у сестер Бронте. Так фільм ще ніхто не представляв.

Марго Роббі

Марго Роббі

Марго Роббі одягла на прем’єру «Буремного перевалу» репліку браслета відомої британської письменниці Шарлотти Бронте, який був виготовлений з волосся. Ця прикраса мала у 19 столітті для жінки дуже щемливий та сентиментальний характер, адже нагадувала їй про сестер — Емілі та Анну Бронте.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Браслет був виготовлений зі справжнього волосся померлих сестер письменниці — авторка Буремного перевалу» Емілі Бронте та її сестра Анна пішли з життя з різницею в п’ять місяців, у грудні 1848 року та травні 1849 року відповідно. Після їхньої смертіі сестер Шарлотта Бронте замовила оригінальний браслет, зроблений з їхнього волосся, сплетеного разом. Кажуть, що Шарлотта носила цей особливий браслет щодня, а від 1923 року він належить Brontë Parsonage Museum.

Браслет Бронте / фото: Andrew Mukamal

Браслет Бронте / фото: Andrew Mukamal

Це була траурна пам’ятна прикраса, яка була популярною і дуже характерною для моди 19 століття. Подібні браслети виготовляли спеціальні майстри.

Стиліст Марго Ендрю Мукамал замовив копію браслету у Wyedean, а допомагали у точності відтворення Brontë Parsonage Museum. Він мав золотий центр з каменем і підвіску, браслет був сплетений з волосинок, які відповідали дизайну її сукні від Dilara Findikoglu. Синтетичне волосся, використане в дизайні, було пофарбовано вручну, щоб точно відповідати кольору волосся сестер Бронте.

Прикраси Марго / фото: Andrew Mukamal

Прикраси Марго / фото: Andrew Mukamal

«Ти сказав, що я тебе вбила — то переслідуй мене! Будь зі мною завжди — прийми будь-яку подобу, зведи мене з розуму!», — написав Мукамал у соцмережі цитату з роману «Буремний перевал», якою надихався, коли створював образ для Марго.

Браслет Марго / фото: Andrew Mukamal

Браслет Марго / фото: Andrew Mukamal

Сукня Марго / фото: Andrew Mukamal

Сукня Марго / фото: Andrew Mukamal

Раніше Марго вийшла у світ у оригінальній прикрасі

