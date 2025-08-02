Що зірки нам пророкують: гороскоп на 4–10 серпня 2025 року

Гороскоп на 4-10 серпня 2025 року / © Associated Press

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7 серпня о 02:23 (gmt+3) Марс входить у знак Терезів, де залишиться майже на два місяці. Внутрішні конфлікти можуть загострюватися, особливо у сферах партнерства, цілей та особистої правди. Це час, коли боротьба йде не безпосередньо, а через переговори, альянси, компроміси.

Від 8 до 10 серпня Марс в опозиції з ретро-Сатурном і ретро-Нептуном, проте підтримується гармонійними аспектами з ретро-Плутоном і Ураном — це формує унікальну колективну конфігурацію «Вітрило». Фігура символізує вихід, рух уперед, трансформацію через усвідомлення протиріч. Її енергії допомагають розбиратися в плутаних ситуаціях, де переплелися бажання і борг, особисте та колективне. Це вікно для реформ, колективних рішень, соціальних ініціатив, інновацій.

9 серпня 2025 о 10:55 (gmt+3) повня у знаку свободи та новаторства — у Водолії. Вона може принести важливі осяяння у сфері дружби, участі у групових проєктах, соціального внеску. Багато хто відчує, що настав час вийти за межі особистого комфорту, щоб діяти заради справи, яка має значення не лише для себе. Настав час вибрати усвідомлений курс, вивірений напрямок, як вітрильник, який обирає свій шлях відповідно до вітру, течії та мети. У центрі уваги — свобода, майбутнє, технології, спільноти.

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Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ваш управитель — Марс — переходить у знак свого вигнання — до Терезів. Емоції можуть стати відстороненими, але дуже сильними: ми шукаємо свою унікальність та місце у групі. Внутрішні блоки, страхи, втома можуть стати на заваді рухатися вперед. Це схоже на спробу плисти проти течії, коли кожна хвиля — це сумнів, кожна перешкода — нагадування про те, що просто хотіти недостатньо. І все ж таки, небеса дають підтримку. Ви, як корабель, що намагається вийти зі штормової зони, підтримується вітром змін та трансформації.

ТЕЛЕЦЬ

Ви маєте можливість об’єднатися з іншими людьми заради реформ, стратегій, нових правил гри. У колективних та індивідуальних процесах багато що прояснюється. Але важливо відмовитися від старих схем і відкрити нове, навіть якщо це не вкладається в звичну систему. Енергії тижня закликають до звільнення від непотрібного, до чесності щодо своїх ідеалів, до пробудження інтелектуальної та духовної свободи. Ви можете зрозуміти: де вас обмежують ролі, а де ви готові стати частиною чогось більшого, не втрачаючи себе.

БЛИЗНЯТА

Цей тиждень занурює вас у суперечливу, але неймовірно потужну енергетику. З одного боку — зростання напруженості, з іншого — відкриття нових можливостей. Ваші дії стають витонченішими, дипломатія виходить на перший план, але одночасно зростає внутрішня напруженість. Рух уперед можливий, але через партнерство, обговорення та вміння тримати баланс. Багато представників знака зіткнуться з необхідністю переглядати свої мотивації. Ваше внутрішнє «я» хоче рухатися, а зовнішня реальність вимагає зупинки та осмислення.

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РАК

Яскравий тиждень, який порушує питання свободи, індивідуальності, відмови від нав’язаних ролей. Ви відчуєте приплив осяянь, бажання відпустити те, що заважає виявитися. Це ідеальний час для відмови від обмежень та створення нового бачення себе. Період стане перевіркою на зрілість, терпіння та здатність перетворювати напруженість у силу. Повня на тлі гармонійної конфігурації «Вітрило» допоможе вийти з конфлікту з оновленим курсом — і з компасом душі, який не збивається.

ЛЕВ

Особиста зона комфорту та робочі процеси стикаються. Цей тиждень підштовхує вас до балансу через компроміси: замість активних дій осмислені діалоги. І хоча можуть виникнути ситуації, де захочеться наполягти на своєму, зірки радять домовлятися, а не конфліктувати. Повня допомагає зрозуміти, хто є вашою справжньою опорою, а хто тільки ілюзією групи. Конфігурація «Вітрило» дасть змогу вдосконалити режим та знайти команду однодумців.

ДІВА

Сплеск творчої енергії і бажання висловити себе вигідно виділяє вас на тлі інших людей. Якщо останніми тижнями ідеї накопичувалися, то зараз вони хочуть вирватися назовні. Теми самооцінки та фінансів вдало розкриваються та розвиваються. Можливість позитивних трансформацій приходить через колектив, нові цілі та довіру. Повня допомагає прояснити, які обов’язки справді ваші, а які взяті з почуття обов’язку. Приходить необхідність приймати важливі рішення і говорити прямо.

ТЕРЕЗИ

Ви відчуваєте підвищений інтерес до себе і вашої діяльності в групах. У цьому зростає ймовірність конфліктів через неузгодженості цілей. Енергії тижня дають шанс на перезавантаження у справах, а повня вказує на те, які ресурси ви використовуєте і що час поміняти. Можливі відверті розмови, особливо з питань взаємин, де накопичувалися недомовленості. Це чудова можливість вийти на новий рівень довіри і відпустити все, що більше не живить вашу душу.

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СКОРПІОН

У стосунках починається динамічна фаза: суперечки, пристрасті, необхідність домовлятися. Ви відчуваєте сплеск творчої енергії, бажання флірту, гри, самовираження. Можливі конфлікти через різницю очікувань, але з потенціалом для глибинного зближення. Повня висвітить кар’єрні бажання та напруженість у професійних зв’язках і принесе усвідомлення: яких спілок ви гідні і з ким хочете йти в майбутнє. Прекрасний час для запуску проєктів, але можливі розбіжності із партнерами.

СТРІЛЕЦЬ

Протягом тижня багато цікавих зустрічей, спілкування, коротких поїздок, суперечок та переговорів. Починається період активності, змін, утвердження особистих кордонів. Все це впливає на фінанси, самооцінку, захист своїх інтересів. Важливо уникати імпульсних витрат і працювати над внутрішньою опорою. Навколишні люди помічають вашу рішучість, але також і те, що ви стали більш напруженими. Повня допоможе вийти із залежності від чужих думок і проявити індивідуальність.

КОЗОРІГ

Ви стоїте перед вибором: тягнути ковдру на себе, підсвідомо прагнучи контролю і навіть домінування над близькими або, навпаки, шукати рівновагу у взаєминах, намагаючись залагодити проблеми, що накопичилися, і прийти до нового балансу. Протягом тижня потрібно бути обережними зі своїм бажанням досягти справедливості. Можливі суперечки з начальством чи бажання змінити стратегію. Повня — шанс оновити образ, проявити лідерство або навіть змінити свою професійну сферу.

ВОДОЛІЙ

Підвищується ваша активність у командах, проєктах, соціальних ініціативах. Повня у вашому знаку висвітить теми фінансів, підтримки та глибинної трансформації у сфері ресурсів. Це якась кульмінація особистих рішень, момент звільнення та виходу межі звичних рамок. Не варто дивуватися різким змінам в настрої і бажанню, що раптово виникло, щоб вас все залишили в спокої. Великі закупи нехай зачекають на більш сприятливий період. А ось до кінця тижня домашні справи та господарство просто просять ними зайнятися.

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РИБИ

Дратівливість, необачність і нервозність залишаються у минулому. Починається дуже сприятливий період, коли ви можете відчути, здавалося б, незрозуміле щастя, приплив сил та гарного настрою. Ідеальний час для нових романів і рішучих кроків у стосунках, що вже склалися, але ще не оформлені: рішення з’їхатися, народити дитину, зробити пропозицію руки і серця, весілля. А в сімейних стосунках — це чудовий момент для завершення сварок.