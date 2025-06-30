Щоб усі бачили її новий статус: дружина Безоса продемонструвала іменний клатч

Лорен Санчес / © Associated Press

Реклама

Через мить після того, як колишня телеведуча Лорен Санчес сказала «так» мільярдеру Джеффу Безосу у Венеції, на очах близько двохсот VIP-гостей, вона одразу ж змінила ім'я свого акаунту в Instagram на Лорен Санчес Безос, видалила всі попередні пости і залишила тільки два фото. Лорен наче стерла все, що було в її житті до цього дня.

Також нова місіс Безос вирішила всім показати свій новий статус і на вечірці. В останній день святкувань вона та її чоловік організували ще одне гуляння — піжамну вечірку під назвою Dolce Notte («Солодка ніч»).

Лорен на заході з'явилася у довгій ніжно-рожевій сукні Versace, яку створила спеціально для неї вже колишня креативна директорка бренду Донателла Версаче.

Реклама

Доповнила Санчес / © Getty Images

Доповнила Санчес вбрання клатчем із написом «Місіс Безос».

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Аксесуар був створений для жінки на замовлення брендом Judith Leiber, який спеціалізується на таких виробах. Вартість клатчу 3695 доларів.