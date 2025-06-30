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- Шоу-бізнес
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Щоб усі бачили її новий статус: дружина Безоса продемонструвала іменний клатч
Нова дружина американського мільярдера вийшла у світ з особливим аксесуаром.
Через мить після того, як колишня телеведуча Лорен Санчес сказала «так» мільярдеру Джеффу Безосу у Венеції, на очах близько двохсот VIP-гостей, вона одразу ж змінила ім'я свого акаунту в Instagram на Лорен Санчес Безос, видалила всі попередні пости і залишила тільки два фото. Лорен наче стерла все, що було в її житті до цього дня.
Також нова місіс Безос вирішила всім показати свій новий статус і на вечірці. В останній день святкувань вона та її чоловік організували ще одне гуляння — піжамну вечірку під назвою Dolce Notte («Солодка ніч»).
Лорен на заході з'явилася у довгій ніжно-рожевій сукні Versace, яку створила спеціально для неї вже колишня креативна директорка бренду Донателла Версаче.
Доповнила Санчес вбрання клатчем із написом «Місіс Безос».
Аксесуар був створений для жінки на замовлення брендом Judith Leiber, який спеціалізується на таких виробах. Вартість клатчу 3695 доларів.