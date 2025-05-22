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- Шоу-бізнес
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Щодня новий купальник: Кайлі Дженнер позувала в ефектному монокіні
Дівчина продовжує публікувати у Мережі фото зі своєї відпустки на березі Карибського моря.
Учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — 27-річна Кайлі Дженнер — зараз відпочиває на курорті, популярному серед селебріті — на островах Теркс і Кайкос у Карибському морі. Щодня у своєму Instagram вона публікує звідти фото. І щодня хизується новим купальником.
Цього разу вона позувала в ефектному білому монокіні із синім принтом. Волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила макіяж продуктами свого бренду декоративної косметики.
«До літа готова», — лаконічно підписала фото Кайлі.
Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала у вінтажному бікіні за 10 тисяч доларів. Як виявилося, в ньому 1995 року виходила на подіум супермодель 90-х — Клаудія Шиффер.