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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Щодня новий купальник: Кайлі Дженнер позувала в ефектному монокіні

Дівчина продовжує публікувати у Мережі фото зі своєї відпустки на березі Карибського моря.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — 27-річна Кайлі Дженнер — зараз відпочиває на курорті, популярному серед селебріті — на островах Теркс і Кайкос у Карибському морі. Щодня у своєму Instagram вона публікує звідти фото. І щодня хизується новим купальником.

Цього разу вона позувала в ефектному білому монокіні із синім принтом. Волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила макіяж продуктами свого бренду декоративної косметики.

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

«До літа готова», — лаконічно підписала фото Кайлі.

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

/ © Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала у вінтажному бікіні за 10 тисяч доларів. Як виявилося, в ньому 1995 року виходила на подіум супермодель 90-х — Клаудія Шиффер.

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Дженнер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
338
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