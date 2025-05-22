Щодня новий купальник: Кайлі Дженнер позувала в ефектному монокіні

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Реклама

Учасниця відомого реаліті-шоу та успішна бізнесвумен — 27-річна Кайлі Дженнер — зараз відпочиває на курорті, популярному серед селебріті — на островах Теркс і Кайкос у Карибському морі. Щодня у своєму Instagram вона публікує звідти фото. І щодня хизується новим купальником.

Цього разу вона позувала в ефектному білому монокіні із синім принтом. Волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила макіяж продуктами свого бренду декоративної косметики.

© Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

«До літа готова», — лаконічно підписала фото Кайлі.

Реклама

© Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

© Instagram Кайлі Дженнер

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала у вінтажному бікіні за 10 тисяч доларів. Як виявилося, в ньому 1995 року виходила на подіум супермодель 90-х — Клаудія Шиффер.

© Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер Кайлі Дженнер / © Associated Press Кайлі Дженнер / © Getty Images Кайлі Дженнер / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images