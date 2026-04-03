Щось старе, нове, позичене і блакитне: як Зендея дивувала публіку сукнями у промотурі

Акторка перетворила свій промотур до фільму на справжнє модне шоу.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Зендея / © Associated Press

1 квітня в український прокат вийшла романтична комедія «Любить не любить» (The Drama) із Зендеєю і Робертом Паттінсоном у головних ролях. Але особливо галасу цей фільм наробив ще до свого релізу, а все через образи акторки, які для неї підібрав відомий стиліст Лоу Роуч.

Усі ключові образи Зендеї були підібрані Роучем із відсиланням до давньої англомовної приказки-прикмети «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence in your shoe», яка перекладається так: «Щось старе, щось нове, щось позичене, щось блакитне, і шестипенсову монету в туфлі». Згідно з цією старою традицією, якщо наречена усе це зробить, то її шлюб обов’язково буде щасливим.

Відповідно, акторка одягала на прем’єри у різних містах сукні, які відповідали цій приказці, оскільки в ромкомі Зендея і Паттінсон грають заручену пару.

Її «чимось старим» стала біла сукня від Vivienne Westwood, яку Зендея носила колись на «Оскарі».

Її «чимось новим» — була сукня від Louis Vuitton зі шлейфом.

Її «чимось позиченим» стала чорна сукня Armani Prive, яку вона взяла у акторки Кейт Бланшетт.

«Чимось блакитним» стала кутюрна сукня від Schiaparelli з 65 тисячами шовкових пір’їн.

