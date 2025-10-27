Шедевр моди: який вигляд мала весільна сукня принцеси Шарлотти, яка так і не стала королевою

Весільна сукня принцеси Шарлотти / © Getty Images

Реклама

Принцеса Шарлотта була єдиною дитиною Георга IV і його дружини Кароліни. У ті роки багато членів королівської сім’ї не були популярними, але країна святкувала народження нової принцеси і Шарлотта здобула любов народу.

Подорослішавши вона вийшла заміж 2 травня 1816 року за Леопольда Саксен-Кобург-Заальфельдського. Весілля відбулося в Малиновій вітальні Карлтон-гаусу в Лондоні. На закритій вечірній церемонії була лише невелика кількість гостей. У ті роки ще не було традиції на білі весільні сукні, і вбрання принцеси було срібним і вважалося дуже розкішним. Наречені королівської крові по всій Європі зазвичай носили срібні сукні в день весілля — це вже було усталеною традицією.

Весільна сукня принцеси Шарлотти, 1816 рік / © Getty Images

З огляду на те, що вбрання зшите повністю вручну, воно було дуже детальним і дорогим — за наявними даними, вартість сукні становила 10 000 фунтів стерлінгів (що еквівалентно більш ніж 500 000 фунтів стерлінгів у наш час). Дизайн вбрання розробила лондонська модельєрка «місіс Тріо», воно було виконане у модному в ті роки стилі ампір — талія була високою, спідниця пряма й довга, також вбрання прикрашали короткі рукави з воланами. Ззаду сукню доповнював довгий шлейф з мереживом.

Реклама

Сукня має розкішний і дорогий вигляд навіть у наші дні. У тканині вбрання було використано особливо дорогу вишивку срібними нитками, яку вважали дуже модним елементом придворного костюма на початку XIX століття.

Весільна сукня принцеси Шарлотти, 1816 рік / © Getty Images

Принцеса Шарлотта доповнила весільну сукню сережками, перлами і браслетом на руку — весільним подарунком від принца Леопольда.

Раніше шлейф був іншим — він одягався як плащ і застібався спереду брошкою. Імовірно, сукня принцеси була змінена. У цей період історії виробництво тканин було неймовірно трудомістким, а тому й надзвичайно дорогим. Перероблення одягу було звичною справою навіть серед заможних. Імовірно, сукня була перероблена самою принцесою.

За даними Royal Collection Trust, одяг постійно переробляли і використовували по-новому. Це пояснює, чому так мало речей збереглося в первозданному вигляді. Але те, що ця сукня дожила до наших днів, — щастя для істориків, затьмарене горем сім’ї Шарлотти. На жаль, принцеса померла у віці 21 року під час пологів. Вбитий горем Леопольд сприяв тому, щоб гарне вбрання його дружини збереглося, саме тому сукні принцеси збереглися, і їх більше, ніж речей інших членів її сім’ї.

Реклама

Шарлотта і Леопольд, 1816 рік. Ймовірно саме такий вигляд мала сукня до переробки / © Getty Images

Сьогодні сукню вважають шедевром моди. За роки свого існування вона стала дуже крихкою. Це єдина збережена королівська весільна сукня георгіанської епохи, що збереглася.