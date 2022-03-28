Шеннен Догерті обурилася поведінкою зірок на "Оскарі" та показала, як під час війни в Україні гинуть люди

Зірка серіалу "Беверлі Гіллс 90210" Шеннен Догерті прокоментувала інцидент, який стався між Віллом Смітом та Крісом Роком на церемонії "Оскар".
50-річна акторка, яка бореться з раком, не була присутня на 94-й церемонії "Оскар", що відбулася минулої ночі у Лос-Анджелесі. Але не змогла залишитись осторонь інциденту, який трапився між її колегами по цеху.
Догерті прокоментувала скандальну бійку, яка сталася між Віллом Смітом та Крісом Роком, опублікувавши кадр із церемонії у своєму Instagram. А також доповнила слайд другим кадром з України, де йде війна та вмирають люди. У підписі Шеннен написала:
(гортайте фото праворуч)
"А в інших новинах... в Україні помирають люди", — написала акторка.
Багато підписників Догерті написали слова подяки за підтримку.
"Дякую! Навіть не дивився Оскар. Хто може бездумно дивитися і грати в моду або висміювати критиків, коли на іншому кінці земної кулі вбивають безневинних людей?", — написав один із підписників.
Інший теж написав:
"Мене завжди вражала реакція людей на такі речі, у цьому світі відбувається так багато інших речей, які потребують уваги людей, це не одна з них".
"Дякую, Шеннон, за те, що показала, що дійсно важливо! Дякуємо за підтримку!", — написав ще один користувач.
Церемонію "Оскар" взагалі розкритикували цього року за те, що вона не продемонструвала належної підтримки Україні, яка бореться за свою свободу та незалежність.
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