Шеннен Догерті підтримала Україну: "Путін - монстр, і ті, хто чинить такі дії проти мирних жителів, теж жахливі"

Американська акторка та зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Шеннен Догерті знову підтримала Україну.

Акторка опублікувала в Instagram кадри з Краматорська, де внаслідок ракетного удару РФ по вокзалу загинули 50 людей, із них п'ятеро – діти. Шеннен також написала емоційний пост.

"Жахливо те, що відбувається в Україні. Невинні цивільні особи стають мішенню, коли намагаються втекти або підійти за їжею, сісти на велосипед. Пов'язані руки, кулі в головах, жінок та дітей ґвалтують, а потім убивають. Якщо ви не в курсі про звірства, що творяться за Путіна, то повинні усвідомити це... Його солдати, його найманці вчиняють жахливі військові злочини. На цивільних. На дітей. Мені все одно, на чиєму ви боці, ви кажете мені, що немає сторони, з якою все гаразд. Путін - монстр, і ті, хто вчиняє подібні дії проти мирних жителів, теж жахливі. Так що ми можемо зробити? Тисніть на наші уряди, щоб вони робили більше. іліться інформацією, продовжуйте говорити про те, що відбувається. Пожертвуйте на гуманітарну допомогу. Не заплющуйте на це очі, тому що краще не бути свідком військових злочинів, не ігноруйте це, тому що ви відчуваєте, що це не ваша проблема, це проблема для всіх нас. Хай благословить вас усіх Бог. #стояти з Україною", — написала акторка.

Шеннен Догерті / Getty Images

Завтра у Шеннен день народження. Акторка продовжує боротьбу з раком грудей. І ми також бажаємо їй перемоги.

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