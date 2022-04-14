Шер знову підтримала Україну: "Якщо ми не озброїмо її, можемо пошкодувати"

Шер знову підтримала Україну: "Якщо ми не озброїмо її, можемо пошкодувати"

Американська співачка Шер підтримує Україну під час війни та закликає дати нам все необхідне озброєння для того, щоб протистояти Росії.

75-річна артистка написала у твітері емоційний пост.

"Україна – друга за величиною країна в Європі після Росії. Якщо ми не озброїмо Україну танками та іншою необхідною для захисту технікою, можемо пошкодувати про це. Росія не просто дихатиме в спину Європі, але й захоче її зламати", – заявила Шер.

Шер / Associated Press

UKRAINE'S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS, ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE'S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT. — Cher (@cher) April 12, 2022

Нагадаємо, раніше Шер заявляла ще місяць тому, що готова допомогти українцям, які змушені були покинути Україну, та поселити їх у своєму будинку. Щоправда, не розповідала публічно, чи справді допомогла комусь із житлом.

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