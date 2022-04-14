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Шер знову підтримала Україну: "Якщо ми не озброїмо її, можемо пошкодувати"

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Шер знову підтримала Україну: "Якщо ми не озброїмо її, можемо пошкодувати"

Шер / Associated Press

Американська співачка Шер підтримує Україну під час війни та закликає дати нам все необхідне озброєння для того, щоб протистояти Росії.

75-річна артистка написала у твітері емоційний пост.

"Україна – друга за величиною країна в Європі після Росії. Якщо ми не озброїмо Україну танками та іншою необхідною для захисту технікою, можемо пошкодувати про це. Росія не просто дихатиме в спину Європі, але й захоче її зламати", – заявила Шер.

Шер / © Associated Press
Шер / Associated Press

Нагадаємо, раніше Шер заявляла ще місяць тому, що готова допомогти українцям, які змушені були покинути Україну, та поселити їх у своєму будинку. Щоправда, не розповідала публічно, чи справді допомогла комусь із житлом.

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