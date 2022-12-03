Шерон Стоун на кінофестивалі в Саудівській Аравії: розглядаємо розкішні образи кінозірки

Зірка обрала для своєї появи на заході образи у модному відтінку.

У Саудівській Аравії, у місті Джідда, розпочався кінофестиваль "Червоне море", який уже традиційно збирає у своїх стінах голлівудських, боллівудських та арабських зірок з усього світу. Триватиме захід десять днів.

Програма цьогорічного фестивалю розділена на 11 секцій, призначених для демонстрації арабського та міжнародного кіно, а також серіалів і роликів у віртуальній реальності. Однією із гостей цього заходу стала голлівудська суперзірка Шерон Стоун. Вона відвідала відкриття фестивалю, захід "Жінки у кіно", а також дала інтерв'ю.

Під час появи на публіці зірка кіно зробила ставку на рожевий колір. Цього року рожевий став новим чорним і закохав у себе безліч зірок та інфлюенсерів.

Перше вбрання Шерон — ніжна широка сукня Monsoori з безліччю оборок і чорною оксамитовою стрічкою. Вбрання вона доповнила високими рукавичками.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

У вухах акторка мала великі сережки з камінням від Van Cleef & Arpels.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Другий образ зірки — яскрава обтисла сукня з довгими руками і розрізом. Сукня мала складний дизайн з безліччю драпувань.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Доповнили цей лук годинник з дорогоцінним камінням і великі сережки.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Третій образ Шерон – штанний костюм від бренду Jean Louis Sabaji. Як декор у цьому вбранні були пір'я і каміння, а от поєднала акторка його з чорним топом.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Доповнила Стоун образ сонцезахисними окулярами Dolce&Gabbana.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що на фестивалі будуть представлені 131 художній і короткометражний фільми з 61 країни 41 мовою, зняті визнаними та талантами-початківцями. Також буде показано сім художніх фільмів та 24 короткометражних із Саудівської Аравії.

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