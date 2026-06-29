Шерон Стоун повернулася на подіум після 30-річної перерви

Шерон Стоун / © Getty Images

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На ній був чорно-білий ансамбль, який складався з вільного блейзера, блузки на ґудзиках, шкіряних високих чобіт та краватки. Її зачіска була укладена з проділом, а макіяж був яскравим.

Шерон Стоун / © Getty Images

Хоча Шерон більш відома своєю акторською роботою, вона починала свою кар’єру у шоубізнесі саме як модель. Навіть ставши відомою у 1990-х роках, вона продовжувала працювати у світі моди, показуючи образи легендарних дизайнерів, таких як Валентино Гаравані та Тьєррі Мюглер. Востаннє Стоун з’являлася на подіумі 1993 року, під час покаазу Valentino на Тижні моди в Парижі. Вона закривала той весняний показ 1994 року у весільній мінісукні та мереживному циліндрі з довгою вуаллю.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

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