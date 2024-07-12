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Шерон Стоун у мереживній білизні повторила культову сцену з "Основного інстинкту"

Шерон Стоун у мереживній білизні повторила культову сцену з "Основного інстинкту"

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Акторка поділилася в Мережі відвертим знімком.

66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – поділилася у своєму Instagram сміливим знімком, на якому вона позує у спідній білизні.

© Шерон Стоун/Instagram
Фото: Шерон Стоун/Instagram

Зірка зазнімкована у кріслі з хутряною оббивкою та на золотих ніжках. На ній комплект із рожевого мережива, кольє з великими перлинними намистинами та сині босоніжки на високих підборах.

Поза Шерон повторює культову сцену з фільму "Основний інстинкт", який зробив із акторки суперзірку.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун ділилася сміливим знімком, зробленим у її майстерні, де вона займається живописом. Позувала акторка топлес.

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