Шерон Стоун у мереживній білизні повторила культову сцену з "Основного інстинкту"

Акторка поділилася в Мережі відвертим знімком.
66-річна американська акторка та продюсерка – Шерон Стоун – поділилася у своєму Instagram сміливим знімком, на якому вона позує у спідній білизні.
Зірка зазнімкована у кріслі з хутряною оббивкою та на золотих ніжках. На ній комплект із рожевого мережива, кольє з великими перлинними намистинами та сині босоніжки на високих підборах.
Поза Шерон повторює культову сцену з фільму "Основний інстинкт", який зробив із акторки суперзірку.
Нагадаємо, раніше Шерон Стоун ділилася сміливим знімком, зробленим у її майстерні, де вона займається живописом. Позувала акторка топлес.
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