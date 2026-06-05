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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Шерон Стоун у сукні-кейпі з квітами прийшла на світський захід і всіх там зачарувала

68-річна акторка мала неймовірний вигляд у цікавій сукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Associated Press

На гламурному заході, що відбувся в мадридському Casino de Madrid, відома акторка Шерон Стоун з’явилася у сукні, яка моментально стала однією з найбільш обговорюваних тем заходу, адже вигляд акторка у ній мала приголомшливий.

Для появи Стоун обрала довгу сукню з квітковим візерунком та у стилі кейпа від бренду Johanna Ortiz, яку доповнила розкішними аксесуарами. Шерон також носила золоте кольє від Bvlgari, сережки від Dolce & Gabbana та сумочку від Yliana Yepez. Також у її образі були елегантні туфлі-човники від Adeba.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Волосся акторка зачесала назад у просту зачіску, а на обличчі зробила ніжний макіяж, який підкреслював її красу.

Нагадаємо, що також 68-річна акторка продемонструвала ефектний образ на прем’єрі фільму Diamond, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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