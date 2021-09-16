Шерон Стоун в яскравій леопардовій сукні від Dolce & Gabbana сяяла на прем'єрі фільму

Шерон Стоун в яскравій леопардовій сукні від Dolce & Gabbana сяяла на прем'єрі фільму

63-річна голлівудська акторка продемонструвала сліпучий образ в яскравій сукні.

Шерон Стоун відвідала прем'єрний показ фільму "Очі Теммі Фей" з Джесікою Честейн, вона виконала головну роль — американської телезірки 70-80-х Теммі Фей.

Шерон Стоун продемонструвала, що анімалістичний принт, як і раніше, в тренді. Вона вийшла на доріжку в жовтій сукні-міді від Dolce & Gabbana в леопардовий принт.

Шерон Стоун / Getty Images

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Вбрання ідеально поєднувалося з довгим чорним пальтом і лакованими туфлями-човниками на підборах. А ще Шерон підібрала до образу масивні сережки у вигляді хрестів, теж від Dolce & Gabbana, в схожих, до речі, на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю сяяла італійська модель Б'янка Балті.

Б'янка Балті / Associated Press

У Шерон було стильне укладання, яскравий макіяж на обличчі, кілька перснів з камінням на пальцях, а в руці вона тримала маленьку чорну сумку.

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Зірки в леопардових вбраннях (16 фото)

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