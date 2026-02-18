Шерон Стоун зачарувала шанувальників макіяжем з червоною помадою і знову взула зелені туфлі

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун відвідала світову прем’єру фільму Amazon Prime Video «Блеф» у Каліфорнії, в якому головну роль зіграла Пріянка Чопра. Стоун прийшла на захід у чорному костюмі в стилі оверсайз з жакетом та прямими штанами.

Костюм акторки мав ледь помітний принт у вигляді вертикальних смужок, а також декор на плечі з камінням та бісером. Також акторка одягла з костюмом шовкову блузу, яку носила з декольте, зелені туфлі прикрашені великими брошками і тримала у руці клатч-коробку. Образ Шерон завершила зачіскою з легкими локонами, а також яскравим макіяжем з червоною помадою — яка стала головним яскравим штрихом її луку.

Шерон Стоун / © Getty Images

Схоже, що акторка полюбляє взуття зеленого кольору, адже виходить у світ в такому не вперше. Також оригінальні зелені туфлі у стилі Мері Джейн зірка продемонструвала раніше на заході журналу Variety.

Шерон Стоун / © Associated Press